A cena in 25 nonostante il coprifuoco, di nuovo chiuso il ristorante di via Zipoli

Denunciati i clienti e la titolare. Sui tavoli, oltre a cibo e bevande, anche sostanze stupefacenti. Il locale di intrattenimento era già finito nel mirino per il veglione di Capodanno con più di 130 persone

Ha continuato a servire cibo e bevande nonostante il divieto di somministrazione e il coprifuoco imposti dal Governo per contrastare la diffusione del coronavirus. La donna, titolare di un locale di intrattenimento nella zona di San Paolo, in via Zipoli, è stata denunciata dalla polizia per non aver osservato la sospensione dell'attività. Come lei, sono stati denunciati i 25 clienti sorpresi ai tavoli sui quali c'era anche della droga: una dozzina di grammi di ketamina e qualche pasticca di ecstasy. Tutti i clienti sono stati identificati e tre sono stati portati in questura perché non in regola con il permesso di soggiorno. Il controllo è scattato nella notte tra sabato e domenica. Il locale è lo stesso nel quale più di 130 persone avevano festeggiato Capodanno con un veglione in grande stile: anche in quella occasione c'era stata una denuncia di massa per il mancato rispetto delle regole anticontagio ( leggi ).Gli agenti della Divisione polizia amministrativa hanno contestato le violazioni ai divieti di assembramento, di spostamento dopo le 22, di somministrazione di alimenti e bevande. La droga è stata sequestrata a carico di ignoti perché non è stato possibile attribuirla con certezza a nessuno dei presenti. Numerosi i controlli nel fine settimana compiuto dalla polizia per verificare il rispetto delle norme governative legate all'emergenza sanitaria con particolare attenzione a bar e ristoranti.