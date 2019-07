25.07.2019 h 08:40 commenti

A Cascina di Spedaletto conto alla rovescia per la festa di Sant'Anna

Musica, danze popolari, mercatino dei prodotti tipici del territorio, artigianato e animazione per i bambini. Appuntamento domenica 28 luglio a partire dalle 10. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Cantagallo e della Regione Toscana

A Cascina di Spedaletto fervono i preparativi per la Festa di Sant’Anna, all’ombra dei faggi la festa della tradizione, nata come incontro delle genti di montagna.

Il programma di domenica 28 luglio, che ha il patrocinio del Comune di Cantagallo e della Regione Toscana ed è organizzata in collaborazione con la nuova gestione del centro visite, parte intorno alle 10 del mattino con l’apertura della fierucola, mercato dei prodotti tipici e dell'artigianato. Una quindicina di espositori proporranno cibi e piatti della tradizione, ma anche prodotti dell’artigianato e del design, arredi, ceramiche, oggetti in legno o in ferro.

Alle 15 partiranno i laboratori e l’animazione per i bambini, che saranno a tema ambientale, mentre alle 17 sarà il momento della musica e delle stornellate con Daniele Poli e delle danze popolari.

La festa di Sant’Anna, patrona delle puerpere e quindi della fecondità, nacque molti secoli fa come momento di incontro delle genti della montagna, non solo della Val di Bisenzio, ma anche dei versanti pistoiesi e di Montemurlo, proprio per la posizione strategica, baricentrica, di Spedaletto. Qui si svolgeva un grande mercato per lo scambio e il baratto. L’intitolazione a Sant’Anna, patrona anche della Repubblica fiorentina, si deve forse ai Conti Bardi, un omaggio all’origine fiorentina della famiglia.



