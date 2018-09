19.09.2018 h 09:22 commenti

A casa una piccola boutique di scarpe e abiti di lusso, ma è tutta roba rubata. Denunciati madre e figlio

La scoperta fatta dai carabinieri di Iolo che stavano cercando alcune scarpe frutto di un furto in un Outlet delle Marche

Nella loro casa i carabinieri della Stazione di Iolo hanno trovano una piccola boutique di scarpe e capi di abbigliamento griffati, tutta merce provento di furto ai danni di negozi. I militari hanno così denunciato per ricettazione madre e figlio, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio.

La scoperta è avvenuta a seguito di approfonditi accertamenti e di perquisizione delegata dalla Procura di Fermo. Nell'abitazione della donna sono state trovate alcune paia di scarpe che risultavano essere state asportate nel mese di agosto in un noto outlet nelle Marche. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato numerosi capi di abbigliamento di lusso e gioielli tutti ancora muniti di etichetta e nelle loro confezioni originali nonché strumenti utilizzati per eludere i sistemi di allarme antitaccheggio dei negozi. Il materiale è stato tutto sequestrato. La madre ed il figlio sono stati denunciati a piede libero con l’accusa di ricettazione in concorso.



Edizioni locali collegate: Prato

