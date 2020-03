20.03.2020 h 11:34 commenti

A casa (quasi) come in classe con la didattica alternativa

Video con filastrocche, giochi, letture e disegni per scandire la giornata dei bambini anche a casa e recuperare in parte la quotidianità che avevano a scuola

Ecco il video delle maestre

La filastrocca delle Ruote del tram e di Whisky il ragnetto, il disegno della primavera che arriva e la canzone che tutti i giorni accompagnava la merenda in classe con i compagni: così le educatrici di molti nidi comunali e del sistema integrato, insegnanti delle scuole dell'infanzia e dei centri gioco comunali, di Prato si tengono in contatto con i bambini dopo la chiusura delle scuole il 5 marzo da parte del decreto governativo per limitare il contagio del Covid-19.

Le educatrici e le insegnanti, in maniera spontanea e volontaria, si sono da subito adoperate per non interrompere del tutto l'attività educativa e didattica e far mantenere ai bambini quella quotidianità a cui erano abituati, anche se stanno a casa: utilizzando Whatsapp, Youtube, Skype, canali sociali e web propongono ai bambini letture, filastrocche, canzoncine, lavoretti da fare con tempere o pennarelli e molto altro. Questo si aggiunge al video che l'assessorato alla Pubblica Istruzione ha realizzato, con educatrici e insegnanti che si sono rese disponibili, per spiegare ai più piccoli l'emergenza Coronavirus e le regole di igiene da seguire in diverse lingue, in italiano, cinese, urdu-pakistano e inglese. «Vogliamo creare dei momenti di serenità per i bambini che riportino al mondo della scuola e a scandire la loro quotidianità con canzoni, video con filastrocche e letture che avrebbero fatto in classe - spiega l'assessore Ilaria Santi - Grazie per il loro impegno alle educatrici ed insegnanti del sistema scolastico pratese e al Coordinamento Pedagogico per la collaborazione offerta, perché anche e soprattutto in un momento come quello attuale è importante per i bambini recuperare un po' di normalità».

