27.03.2020 h 08:36 commenti

A casa ma con il pedibus nel cuore, i lavori dei bambini che partecipano alla 'mobilità dolce'

Scuole chiuse ma gli alunni arricchiscono ugualmente l'esperienza del progetto promosso dall'amministrazione comunale. Tanti i disegni fatti arrivare in questi giorni

L'esperienza del Pedibus resta nel cuore dei bambini anche a scuola chiusa. Ed ecco che gli studenti che partecipano alla mobilità dolce nel tragitto casa-scuola anche in questi giorni stanno preparando disegni e lavori che uniscono le riflessioni sull'esperienza del pedibus con quella, assolutamente inedita, che stanno vivendo in questi giorni: "Le scuole di ogni ordine e grado stanno continuando la didattica a distanza e soprattutto stanno mantenendo vivo quel forte legame che unisce i bambini delle scuole - sottolinea l'assessore alla Mobilità Flora Leoni - anche l'esperienza del Pedibus si inserisce in questa volontà di dare continuità a un'esperienza importante anche stando a casa. I disegni che ci sono arrivati sono bellissimi, dai temi più disparati e che trasmettono tanta voglia di ripartire, anche con il Pedibus!".