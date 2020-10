08.10.2020 h 12:14 commenti

A casa la febbre non c'è, a scuola sì, poi di nuovo no: "Per far rientrare mia figlia, devo farle il tampone"

La denuncia del padre di una bambina che frequenta la primaria Le Fonti alle Badie: "Tutto questo per un banale raffreddore". La replica del preside: "Ci spiace per il disagio ma abbiamo applicato il protocollo"

Uno starnuto, un termometro tarato differentemente che segna la temperatura superiore a 37,5° e parte subito la procedura anticontagio. E' successo alla scuola primaria Le Fonti alle Badie e a raccontare la storia a Notizie di Prato è Fabio Fiorentini, padre di un'alunna di quinta elementare. Una vicenda che ripropone il problema che tante famiglie stanno affrontando in quetsi primi giorni di scuola e che, andando avanti con la stagione fredda, sicuramente finirà per aggravarsi.

Fiorentini questa mattina, 8 ottobre, verso le 9,30 ha ricevuto una telefonata da parte della maestra che gli si chiedeva di andare immediatamente a scuola perché la bimba aveva la febbre e un forte raffreddore.

“Come ogni mattina - spiega Fiorentini - avevo misurato la temperatura a mia figlia prima di uscire di casa: il termometro segnava 36,4° quindi l'ho portata a scuola. Quando ho ricevuto la telefonata, mi sono precipitato, lasciando il posto di lavoro. Una volta arrivato a scuola ho trovato mia figlia in una classe, isolata. L'ho portata a casa e le ho misurato la temperatura con due termometri differenti che, rispettivamente, segnavano 36,4° e 36,5°”. A questo punto, visto che è stata la scuola a allontanare l'alunna e per ritornare in classe serve il certificato, Fiorentini ha chiamato la pediatra e ha deciso di fare il tampone a pagamento a 75 euro per accelerare i tempi di riento della bambina. L'appuntamento è stato dato per questo pomeriggio in modo che lunedì, se è negativo, la figlia potrà tornare a scuola.

“Il problema – continua il padre – è che la temperatura è stata misurata perché ha fatto uno starnuto. Poco prima la stessa procedura è stata fatta anche per un'altra compagna di classe. Credo che si stia esagerando: ieri la classe ha giocato per diverso tempo in giardino, i bambini hanno sudato ed è ovvio che oggi qualcuno potesse avere un po' di raffreddore. In ogni caso non capisco come sia possibile una differenza di un grado fra un termometro e l'altro”. Fiorentini ha mandato una pec al dirigente scolastico ed è deciso ad andare a fondo alla questione. “Siamo comprensivi e dispiaciuti per il disagio ma noi abbiamo applicato il protocollo - replica il preside Marco Fedi -. La referente Covid mi ha anche spiegato che la bimba era molto raffreddata. Per quanto riguarda la temperatura abbiamo termometri infrarossi nuovi, è stata provata la febbre anche ad altri alunni ed è risultata nei limiti, quindi non credo sia un problema del nostro termometro”.