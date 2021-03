Silvia stamani, 16 marzo, ha potuto riabbracciare sua zia Rita in sicurezza dopo oltre un anno di incontri a distanza o dietro a un vetro. Un momento di grande commozione per entrambe reso possibile grazie alla generosità di un gruppo di fornai e pasticceri pratesi, insieme ad alcune aziende agricole e all'associazione Gran Prato, che hanno donato la stanza degli abbracci alla rsa Casa di Marta.Il promotore è Enrico Fogacci, titolare dell'omonimo forno: "Ci siamo trasformati in una sorta di Cireneo moderno - afferma - per aiutare gli anziani e i loro parenti a portare questa croce rendendogliela meno pesante".

La stanza mobile, trasparente in pvc e posizionata su una porta che si affaccia sul giardino, restituisce agli ospiti e ai loro parenti la gioia del contatto fisico. E' stata inaugurata stamani a chiusura di un anno complicato che ha visto la struttura di via Pistoiese del Consorzio Astir uscire indenne solo dalla prima fase della pandemia. Su oltre 70 ospiti se ne sono contagiati una quarantina, ora negativizzati e avviati alla vaccinazione che sarà completata lunedì prossimo.Davvero tanta la commozione tra chi oggi ha potuto provare questoparticolare abbraccio: ”È stata una emozione grandissima, gli abbracci ci sono mancati tanto - commenta Silvia – le videochiamate, i saluti dai vetri non possono sostituire la possibilità di stare accanto, sono stati mesi di sacrifici per tutti anche se gli operatori della struttura hanno fatto il massimo per farci restare in contatto”.