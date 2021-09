28.09.2021 h 09:53 commenti

A Carmignano tutto pronto per “Non ci resta che… San Michele”

In piazza Vittorio Emanuele II spettacoli, musica, stand gastronomici, esibizioni, la mostra fotografica e i fuochi d’artificio. Novità di quest’anno, la sfida a tiro con l’arco tra i quattro rioni del paese per conquistare il titolo di “freccia di San Michele”

Carmignano si appresta a festeggiare il suo patrono San Michele. È tutto pronto per “Non ci resta che… San Michele”, la manifestazione in programma domani, mercoledì 29 settembre, in piazza Vittorio Emanuele II. Ad ingresso gratuito, è realizzata dal Comitato Organizzatore per i Festeggiamenti del San Michele, che anche quest’anno ha voluto dare l’opportunità ai carmignanesi e non di scendere in piazza a celebrare l’attesa ricorrenza, nonostante la difficoltà dovute alla pandemia, che hanno impedito di disputare la tradizionale sfida tra i quattro rioni del paese – Bianco, Celeste, Giallo e Verde – a colpi di teatro in strada e il palio dei ciuchi (che necessita di una preparazione lunga quasi un anno e dalla dimensione collettiva).

Ad ogni modo si festeggia, a partire dalle 18, con spettacoli, musica, stand gastronomici ed intrattenimento per tutte le età. Sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica che ripercorre i 40 anni consecutivi della Festa di San Michele (dal 1980 al 2020), allestita alle cantine Niccolini, e si potrà acquistare il libro fotografico “Sognano San Michele”, che racconta i quattro decenni di continuità della festa attraverso le immagini più belle.

In programma dunque alle 18 l’inizio della festa, con l’apertura degli stand gastronomici, della mostra e l’avvio delle esibizioni musicali itineranti. Alle 20 via allo spettacolo degli sbandieratori e dei musici del Gruppo Storico di Carmignano. Prevista invece alle 20.30 la benedizione degli stendardi dei quattro rioni, alla presenza delle quattro portabandiere. Alle 21 si terrà poi il corteggio storico, sempre a cura del Gruppo Storico di Carmignano. Alle 21.30 sarà il momento della novità di quest’anno, il torneo di tiro con l’arco, a cura della Compagnia degli arcieri del Barco Reale: i quattro rioni metteranno in campo i propri migliori arcieri, che si sfideranno in una gara di abilità per contendersi il titolo di “freccia di San Michele”. A seguire, la premiazione dei vincitori. Chiude la serata lo spettacolo pirotecnico, in programma alle 23.30.

“Non ci resta che… San Michele” è realizzata con il contributo e il patrocinio del Comune di Carmignano e il sostegno di ChiantiBanca. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid. In caso di maltempo sarà rinviata a venerdì 1° ottobre.

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook “Festa San Michele Carmignano”, Instagram “festasanmichelecarmignano” o all’indirizzo email festasanmichelecarmignano@gmail.com.