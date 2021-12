03.12.2021 h 16:32 commenti

A Carmignano torna l'Antica Fiera con prodotti tipici e animazione in piazza

L'iniziativa era stata annullata lo scorso anno a causa della pandemia. L'appuntamento domani, domenica e martedì. Tra le iniziative più attese la vecchia aia del Santa Caterina con gli animali da stalla e da cortile circondati da trattori

Dopo un anno di stop a causa della pandemia, Carmignano apre la piazza alle sue tipicità con l'Antica Fiera di Carmignano. Da domani sabato 4 dicembre Ffichi secchi, olio, vino e altri prodotti dell'agricoltura, saranno accompagnati da un programma di animazione ed eventi culturali per tutti i gusti, con un occhio di riguardo per i bambini: burattini, mini-teatri in scatola, esibizioni di falchi e tanti laboratori per tutte le età, con letture ad alta voce, laboratori sul riciclo e uno per imparare a seminare come Natura comanda. Le Fiera si terrà anche domenica 5 e martedì 7 dicembre.

Rivive ancora la vecchia aia del Santa Caterina con gli animali da stalla e da cortile circondati da trattori, vera attrazione della fiera. Non mancheranno gli incontri tematici, gli assaggi del vino Carmignano e un appuntamento importante per il tessuto artistico del paese: la presentazione della Fondazione Alberto Moretti con una esposizione di opere selezionate dell’artista scomparso nel 2012. I tre giorni saranno poi accompagnati dai banchi dei produttori locali, dai mercatini del vintage, dal mercato dell'artigianato "Io Creo, Natale" allestito nelle vecchie Cantine Niccolini.