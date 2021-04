23.04.2021 h 11:34 commenti

A Carmignano sta nascendo un murales dedicato a Giovanni Iannelli

Realizzata dall'artista Gnob, l'opera è in via Bicchi subito prima dell'ingresso in paese. L'iniziativa per ricordare il giovane ciclista morto tragicamente in gara nel 2019

Su via Francesco Bicchi a Carmignano, prima dell'ingresso in paese, è in corso la realizzazione di un murales dedicato a Giovanni Iannelli, ciclista pratese che nel 2019 è morto a soli 22 anni per un incidente durante una corsa a Molino dei Torti, in Piemonte. L'opera, creata dalla mano dell'artista pratese Edoardo Buccianti detto Gnob, vuole essere un segno ben visibile per ricordare il giovane e porre l'attenzione sulla sicurezza nello sport. Segno che sarà sotto gli occhi di tutti in particolare durante il campionato di ciclismo Under 23 del prossimo 19 giugno a Carmignano.

"Giovanni, nato e cresciuto a Prato. Ragazzo energico, forte, vitale - racconta la sorella Vittoria -. Grande appassionato di qualunque tipo di sport, ma già a 6 anni era ben consapevole di quale fosse il suo preferito, il ciclismo. Amava andare in bicicletta che si trattasse di una gara, di un allenamento o di una girata, diventare un corridore professionista era il suo sogno. Perciò decise di perseguirlo in tutto e per tutto, stringere i denti e non arrendersi, mai! Il ciclismo gli ha regalato tante soddisfazioni, perciò, dopo aver gareggiato la Parigi-Roubaix con la maglia azzurra, ha intrapreso un viaggio spettacolare verso lo spazio con la sua immancabile compagna, la bici!".