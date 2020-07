02.07.2020 h 18:31 commenti

A Carmignano ripetizioni estive gratuite grazie ai circoli Arci

L'iniziativa in collaborazione con l'amministrazione comunale. Da lunedì sarà possibile richiedere il servizio che sarà svolto da studenti universitari o insegnanti, tutti volontari

I circoli Arci del territorio carmignanese mettono a disposizione i propri spazi per lanciare un progetto estivo di ripetizioni per i ragazzi, in collaborazione con l’amministrazione comunale. A partire dalla prossima settimana, i ragazzi di qualsiasi classe potranno fare ripetizioni completamente gratuite per recuperare le materie nelle quali hanno avuto difficoltà durante l’anno scolastico e per prepararsi al meglio per il rientro a scuola del prossimo settembre.

A tenere le lezioni individuali saranno studenti universitari o insegnanti, tutti volontari, che si sono resi disponibili per dedicare alcune ore della propria estate ad aiutare i ragazzi del territorio nello studio.

Da lunedì 6 luglio, i genitori potranno telefonare ad uno dei tre circoli – circolo “11 Giugno” a Carmignano (055.8712274), circolo “Rinascita” a Comeana (055.8719033) e circolo di Seano (334.3846784) – per richiedere le ripetizioni, indicando la classe frequentata dal figlio e l’argomento per il quale sono necessarie le lezioni. Le famiglie saranno poi ricontattate per fissare le ripetizioni con l’insegnante disponibile.

“I nostri bambini e ragazzi escono da quello che probabilmente è stato l’anno più difficile della loro carriera scolastica - afferma l’assessore alla pubblica istruzione Tamara Cecconi-. Credo di poter parlare non solo a nome dell’amministrazione comunale, ma di tutta Carmignano, nel ringraziare fortemente i circoli Arci per la disponibilità dei locali e soprattutto tutti coloro che offriranno il proprio tempo e le proprie competenze per i ragazzi. Gli ultimi mesi non hanno certamente avuto un impatto positivo sull’apprendimento degli studenti, catapultati nella complessa novità della didattica a distanza. Per tanti di loro poter fare qualche ripetizione estiva può essere un grande supporto in vista del prossimo anno scolastico”.