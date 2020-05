19.05.2020 h 15:18 commenti

A Carmignano per prendere un appuntamento in Comune da oggi basta un click

Grazie ad una piattaforma online sarà possibile chiedere informazioni o consulenze ma anche fissare un incontro per rinnovare i documenti, pagare un servizio, ritirare un atto o un certificato

Basta lunghe code fuori dagli uffici a Carmignano. Prendere un appuntamento per esempio per fare la carta d’identità elettronica, pagare un servizio, ritirare un atto o un certificato, chiedere informazioni o consulenze, da oggi è più semplice ed immediato. L’amministrazione comunale di Carmignano ha, infatti, sviluppato una nuova piattaforma chiara, veloce e intuitiva, per consentire agli utenti di prendere gli appuntamenti e sbrigare le pratiche di cui hanno bisogno, senza dover fare la fila. La piattaforma è consultabile alla pagina appuntamenti.comune.carmignano.po.it , può essere utilizzata sia da pc che smarphone (dispositivi Ios o Android) e non richiede alcuna registrazione.

“Semplificazione. Questa è la parola d’ordine – dichiara l’assessore ai Servizi demografici e all’Informatica Tamara Cecconi -. Ed è proprio nell’ottica di semplificare le procedure e andare sempre più incontro alle esigenze dei cittadini, che abbiamo sviluppato questa nuova piattaforma. Un sistema semplice ed intuitivo, quanto mai essenziale in questo periodo di emergenza, durante il quale l’accesso agli Uffici comunali è consentito solo su appuntamento. Già da tempo avevamo avviato un processo di potenziamento dei servizi on line rivolti ai cittadini, l’emergenza ha indubbiamente accelerato questa riorganizzazione. Tra i vari progetti in campo, appunto, anche quello di realizzare questa nuova piattaforma per prendere appuntamenti, un sistema che garantisce non solo una maggior sicurezza, ma anche uno snellimento di code e attese e una maggior comodità per i cittadini, che potranno così conciliare meglio tempi di vita e di lavoro”.