A Carmignano il Comune aderisce alla app 'Io', facilitazioni per i cittadini

Servizi più immediatamente accessibili per i cittadini che dal loro smartphone o tablet potranno fare una serie di operazioni evitando di recarsi agli sportelli

Il Comune di Carmignano ha aderito all’applicazione per smartphone “Io”, che insieme a “Spid” e “PagoPA” è una delle tre piattaforme abilitanti ai servizi. Si tratta della app realizzata dal Dipartimento per la trasformazione digitale con l’obiettivo di rendere i servizi delle pubbliche amministrazioni accessibili ai cittadini su un’unica piattaforma. Il Comune di Carmignano ha aderito inizialmente con tre servizi, ai quali se ne aggiungeranno altri in futuro.

Il primo servizio, che riguarda tutti i cittadini, è la notifica della scadenza della carta di identità. Già nei prossimi giorni cominceranno a partire le notifiche per i cittadini che hanno il documento in scadenza nei prossimi mesi. E via via proseguirà regolarmente l’invio di tale avviso, sia per chi ha la carta di identità cartacea, sia per chi ha quella elettronica.

Gli altri due servizi attivati prevedono invece sia una notifica, sia la possibilità di pagamento. Si tratta dell’avviso di pagamento per i matrimoni di chi si sposa a Carmignano e dell’avviso di pagamento dell’affitto degli impianti sportivi. In entrambi i casi, al ricevimento della notifica, sarà possibile effettuare il relativo pagamento direttamente dalla app sul proprio smartphone.

