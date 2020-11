24.11.2020 h 11:42 commenti

A Carmignano i volontari portano a passeggio i cani delle persone in quarantena

Il servizio si chiama "Facciamo 4 passi" ed è gestito dal Comune in collaborazione con la protezione civile e l'Enpa

Da oggi è attivo a Carmignano "Facciamo 4 passi", il servizio di passeggiate per gli animali domestici delle persone in quarantena.

Il Comune e la Protezione civile, in coordinamento con Enpa, hanno organizzato un servizio dedicato a chi si trova in quarantena o isolamento fiduciario e non può portare fuori il proprio animale domestico.

Una serie di volontari del territorio carmignanese si sono messi a disposizione per non lasciare soli gli amici a quattro zampe di quelle persone che, per seguire il protocollo di isolamento, non possono portarli fuori. Enpa ha messo a disposizione il proprio centralino ed è stato attivato questo servizio a cui si può accedere per tutto il periodo in cui ci si trova isolati.

Per prenotare una passeggiata per il proprio cane è sufficiente telefonare al 370.1329140 ogni mattina tra le 8.30 e le 9.30, oppure inviare un sms o Whatsapp allo stesso numero dopo le 9.30.