29.11.2022

A Carmignano è tutto pronto per l'Antica Fiera: tre giorni di eventi in piazza

Torna l’appuntamento con la tradizione, fra prodotti tipici, fattoria didattica, incontri culturali e le ricette del sindaco-chef. Ospite d'onore sarà Zia Caterina con il suo colorato Taxi Milano 25

Tutto pronto per il ritorno dell'Antica Fiera di Carmignano. La piazza del capoluogo mediceo, il 3, 4 e 6 dicembre, si trasformerà in un mercato a cielo aperto, con prodotti tipici, olio nuovo, agricoltura biologica, animazione ed eventi culturali per tutti i gusti. Al centro, naturalmente, i bambini. Per loro, nella tensostruttura che sorgerà in piazza Vittorio Emanuele II, il teatro dei burattini, il truccabimbi, le esibizioni dei falchi e quattro laboratori di riciclo creativo con tanto di battesimo della sella in groppa a uno splendido pony. Mentre sul retro del palazzo comunale verrà allestita una piccola fattoria didattica con gli animali da stalla e da cortile.

E poiché questa Fiera è di fatto una festa del gusto e della buona tavola, verranno presentati due libri che parlano di cibo, ricette e tradizioni e verranno organizzate due mattinate, a cura dell’associazione Biodistretto del Montalbano, dedicate a due alimenti della quotidianità: il pane e il caffè. Si parlerà infatti di farine, di pasta e del famoso pane toscano Dop, e sarà possibile conoscere un caffé molto speciale, quello prodotto a Empoli da un gruppo di lavoratori unici: i diversamente abili della Otherwise. Spazio poi ai menù a base di ricette carmignanesi dei ristoratori locali e agli show cooking, che tornano a gran richiesta e che quest’anno vedranno anche uno chef d’eccezione: il sindaco Edoardo Prestanti, che farà una dimostrazione alle 13 di domenica.

Nell’ingresso del palazzo comunale, torna anche il mercatino di beneficenza delle scuole che destinerà il ricavato alla Onlus Milano 25 capitana da Zia Caterina, la quale martedì 6 dicembre farà un’entrata scoppiettante in piazza con il suo coloratissimo taxi destinato a rendere meno duri i ricoveri in ospedale dei bambini malati di tumore. Quelli che Caterina chiama i "super eroi" e che lei fa dipingere sul suo taxi. Quei bambini diventano personaggi da fumetto, disegnati (da Karin Engman) come loro stessi si immaginano (una gattina, un delfino, un lupo, un istrice…). Ognuno di loro ha il proprio particolare "super potere", tutti hanno quello di dare a Caterina (e a noi) una lezione di vita e la forza di andare avanti.

Chiaramente, non c'è Fiera senza i mercati. I tre giorni saranno accompagnati dai banchi dei produttori locali, allestiti in sala consiliare, dai mercatini, dal mercato dell'artigianato "Io Creo, Natale", e dal mercato della fiera del martedì con chicchi, brigidini e mandorlati. La piazzetta antistante il comune sarà riservata ai tradizionali stand gastronomici delle associazioni locali con migliacci, ciambelle e necci.

Come sempre, il programma ospita alcune selezionate iniziative che vanno “Oltre la fiera”: il concorso dell’olio locale, un evento sportivo di spessore come lo stage giovanile di judo con la partecipazione di atleti provenienti da tutta la Toscana, e una serata musicale, la sera del 7 dicembre, che vede protagonista New Icon, il nome d’arte di un giovane carmignanese tutto da scoprire.

Una fiera ricca, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, il Bio-distretto e il contributo di Chianti Banca e quest’anno dedicata all’agricoltore Sergio Borgioli, recentemente scomparso, che contribuì anni fa a ripensare la manifestazione riportandola alla tradizione.