A Carmignano doppio appuntamento dedicato ad Emergency

Alla biblioteca di Seano domani dalle 16 doppio appuntamento per parlare di temi di attualità, come il rispetto dei diritti umani e la pace, attraverso il fumetto

Un pomeriggio in biblioteca dedicato ad adulti e bambini per parlare, attraverso lo strumento del fumetto, di tematiche di forte attualità, come il valore dei diritti umani per perseguire la pace, l’immigrazione e il rifiuto della violenza e della guerra. L’appuntamento con “Una domenica per Emergency” è per domani, 14 ottobre, a partire dalle 16 alla Biblioteca comunale Aldo Palazzeschi di Seano (via Gadda 27). Ingresso libero.

L’iniziativa fa parte del ciclo “Nuvole migranti. Il fumetto come strumento di integrazione” a cura della Libreria Mondi Paralleli, nell’ambito della rassegna Fila a leggere promossa dal Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese con il sostegno della Regione Toscana.

Due gli appuntamenti in programma domani: si inizia alle 16 nell’ingresso della Biblioteca con “Raccontare la pace: fiabe per Emergency”, un incontro dedicato ai bambini per parlare del rifiuto della violenza e della guerra, del rispetto dei diritti umani e dell’importanza di gesti concreti per costruire la pace. Saranno poi organizzati alcuni laboratori. Alle 17 nella saletta conferenze della biblioteca verrà presentato il libro “Stagioni: quattro storie (e mezza) per Emergency”, un’opera a più mani di Antonio Bruscoli, Mario Spallino, Simona Binni, Paolo Campana, Francesca Carità, Gud, Roberto Maccaroni, Patrizia Pasqui, Stefano Miccoli e Marco Rocchi. Attraverso i valori che esprime la Onlus fondata da Gino Strada nel 1994 – che offre cure mediche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà -, verranno proposte le cinque storie di orrore e rinascita narrate nel fumetto pubblicato dalla casa editrice Tunué. Saranno presenti all’incontro gli autori Marco Rocchi, Francesca Carità e Stefano Piccoli.