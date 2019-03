19.03.2019 h 18:10 commenti

A Carmignano cresce la raccolta differenziata e nel 2019 sforbiciata alla Tari

Nell'ultimo quadrimestre dello scorso anno la quota ha superato il 76 per cento. Il taglio in bolletta per i cittadini sarà pari al 3,5 per cento

Buone notizie sul fronte della raccolta differenziata, che a Carmignano nell’ultimo quadrimestre del 2018 si è attestata al 76,09% (con il vecchio sistema avrebbe superato l’81%), con un balzo in avanti del 3.53% rispetto al 2017, che nello stesso periodo era arrivata al 72,56%. E’ quanto emerge nel report sull’andamento della raccolta differenziata redatto da Alia, che conferma dunque il trend positivo degli ultimi anni. Nel 2018, in particolare, si registra una flessione di rifiuti non differenziati (-90 tonnellate) e un incremento di raccolta differenziata (+790 tonnellate). Ecco il dettaglio della progressione dell’ultimo quadrimestre del 2018: settembre 77,94%, ottobre 73,88%, novembre 77,84%, dicembre 76,88%. I rifiuti urbani raccolti sono stati 7.916.715,32 tonnellate (7.223.780,40 nel 2017), 1.892.615,30 i rifiuti urbani indifferenziati (1.982.340,56 l’anno precedente) e 6.024.100,02 le tonnellate di raccolta differenziata (nel 2017 erano 5.241.439,84). “Dati positivi che ci fanno ben sperare. Non possiamo che ringraziare tutti coloro che, con il loro senso civico, hanno contribuito al miglioramento della raccolta differenziata. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere il 100% di raccolta differenziata – ha spiegato il vicesindaco e assessore all’Ambiente Federico Migaldi -. Resta sempre alta l’attenzione rivolta all’abbandono di rifiuti nell’ambiente, pratica incivile, dannosa e soggetta a denuncia penale”. E se da un lato vola la raccolta differenziata, dall’altro diminuisce la Tassa sui rifiuti Tari. Nell’ultima seduta del Consiglio comunale è stata infatti approvata la riduzione della tariffa sulla Tari del 3,5%, in percentuale pari all'incremento della raccolta differenziata del 2018.

