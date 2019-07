03.07.2019 h 14:18 commenti

A Carmignano arriva la raccolta differenziata anche per i clienti dei bar

Secondo un'analisi fatta da Alia per conto dell' amministrazione comunale, nei rifiuti indifferenziati è stata trovato un 25% di parte organica. Per eliminare questo errore saranno distribuiti cassonetti multimateriali anche negli esercizi pubblici. Novità anche per le utenze domestiche

A Carmignano la raccolta differenziata ha ottenuto, nel 2018, il 76,09%, un buon risultato che però non basta al sindaco Edoardo Prestanti. Da qui la richiesta a Alia di effettuare alcuni controlli a campioni sui rifiuti indifferenziati per cercare di migliorare le prestazioni.

Il risultato dell’indagine, fatta a a marzo su tre differenti compattatori, ha dimostrato che in questa tipologia di rifiuti viene conferito il 25% di organico. Una piccola porzione che, però, potrebbe contribuire all’innalzamento della differenziata e a una diminuzione del 4% della tassa sui rifiuti. “I risultati fino ad ora ottenuti – ha spiegato Prestanti – sono molto buoni ma possiamo fare di più anche mettendo bidoncini per la raccolta differenziata all’interno dei bar in modo da lavorare su due fronti: quello del gestore e quello del cliente”.

Contemporaneamente, in collaborazione con Alia, dall’ 8 di luglio fino a fine agosto partirà anche una campagna informativa ma soprattutto di sostituzione dei contenitori per la raccolta indifferenziata: “Abbiamo stimato che almeno mille famiglie – ha spiegato Luca Silvestri direttore territoriale di Alia - utilizzano ancora il vecchio cassonetto, quello grande, l’idea è di distribuirne di più piccoli in modo da incentivare ancora di più una raccolta di qualità, del resto le analisi condotte hanno dimostrato che, eccetto la parte dell’organico, gli altri rifiuti vengono smaltiti in modo corretto”.

Gli incaricati di Alia saranno muniti di un tesserino di riconoscimento e visiteranno anche bar e ristoranti per rispolverare insieme ai gestori, le modalità della raccolta differenziata.



