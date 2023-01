09.01.2023 h 13:28 commenti

A Carmignano apre lo sportello per la facilitazione digitale

Un servizio gratuito in tre sedi (Spazio Giovani a Comeana, ufficio Anagrafe, biblioteca di Seano) per diffondere la consapevolezza e la dimestichezza negli strumenti pensati per semplificare la vita ai cittadini

Uno Sportello di facilitazione digitale per aiutare chiunque abbia bisogno di essere accompagnato nel variegato mondo informatico. Il Comune di Carmignano ha messo a disposizione un servizio gratuito in tre sedi (Spazio Giovani a Comeana, ufficio Anagrafe, biblioteca di Seano) per diffondere la consapevolezza e la dimestichezza negli strumenti pensati per semplificare la vita ai cittadini. Il progetto durerà un anno e si svolgerà in collaborazione con il Politecnico di Milano che ne monitorerà i risultati.

Tre giovani volontarie del servizio civile saranno a disposizione per aiutare i cittadini ad utilizzare i servizi comunali e nazionali, ma anche per aiutarli nell’agevolazione della gestione dei dispositivi informatici.

“Giulia, Noemi e Martina saranno pronte ogni giorno a prendere per mano le persone in una sorta di viaggio di evangelizzazione digitale – spiega il sindaco, Edoardo Prestanti -. E’ un modo per creare consapevolezza e aumentare le competenze digitali, che in Italia sono basse in proporzione alla popolazione. Si tratta di un progetto di Anci con fondi PNRR a cui abbiamo aderito con entusiasmo”.

Obiettivo dello sportello quindi è di diffondere la cultura digitale portando dalle conoscenze base "Questo è un servizio che mira a togliere la paura verso questo mondo che sembra tanto difficile, permettendo a chiunque di beneficiare di servizi che sono nati per semplificare la vita a tutti. Il fine è più inclusione e più coesione generazionale”.

Ecco gli orari del servizio: Spazio Giovani Comeana piazza Battisti, 17/18 - tel. 055 8716213 Lunedì,martedì, mercoledì 9 -13 giovedì e venerdì 9 - 12

Biblioteca Seano via Giovannini (accesso laterale) - 055 8705520 Lunedì - martedì - venerdì 9 - 13. Comune presso l'ufficio Anagrafe, piazza Matteotti, 1 - 055 8750234 Lunedì 8.30 -16.30 martedì, mercoledì e venerdì 8.30 -13.30, giovedì 8.30 -18

