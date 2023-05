18.05.2023 h 11:11 commenti

A Carmignano 800 firme per dire no alla chiusura degli asili di Bacchereto e Poggio alla Malva

Petizione promossa da un gruppo di cittadini per difendere il diritto delle famiglie a frequentare le scuole statali vicino casa. Le due strutture messe a rischio dal calo demografico e dalla mancanza di personale. Il sindaco: "Grazie a chi ci ha messo anima, cuore e penna in difesa delle nostre scuole"

Una petizione con 800 firme raccolte per dire no alla chiusura delle scuole dell'Infanzia di Bacchereto e Poggio alla Malva a Carmignano. Lo rede noto il Comune che parla di "un atto di protesta che nasce da un gruppo di cittadini intenzionati a difendere il diritto delle famiglie a frequentare le scuole statali vicino casa, messe a rischio chiusura dall calo demografico e dalla mancanza di personale".

Dopo le riunioni di fine febbraio organizzate dal sindaco, Edoardo Prestanti, che si è mosso su vari livelli pur di evitare quella che lui stesso ha spesso definito "una gravissima perdita per la nostra comunità", un gruppo di cittadini ha raccolto le adesioni e il supporto di tanti compaesani. "La scelta di chiudere un asilo non può basarsi solo su dei numeri - si legge nella petizione - perché è una decisione che cambia il destino degli abitanti di un territorio. Si tratta di scelte che non possono assolutamente prescindere da valutazioni approfondite e condivise. Non ci si può limitare ad applicare la strada più breve o ritenuta più semplice". "Ricevo questa petizione e ne avrò molta cura - spiega il sindaco - mi impegnerò a continuare a mettere in atto quanto mi viene chiesto. Continuerò a muovermi in punta di diritto per scongiurare il peggio. Ringrazio tutti i cittadini che ci hanno messo anima, cuore e penna per scrivere e firmare questa accorata richiesta, questo

appello a tenere viva la nostra comunità".