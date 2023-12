Sarà un inizio dell’anno all’insegna dell’arte e della cultura a Prato: in occasione del Capodanno, i musei della rete Pratomusei e altre istituzioni museali promuovono un’iniziativa straordinaria per accogliere i turisti e i cittadini che vogliono dedicare la prima giornata dell’anno alla scoperta delle bellezze della città.

Sarà possibile visitare i seguenti musei con biglietto simbolico a un euro: il Museo di Palazzo Pretorio, aperto regolarmente dalle 10.30 alle 18.30, i Musei Diocesani con l’apertura straordinaria dalle 13 alle 17, esclusa l’area degli affreschi della cattedrale, il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, il Museo del Tessuto e il Museo di Scienze Planetarie, con orario pomeridiano dalle 15 alle 19.

La Casa Museo di Francesco Datini sarà aperta con accesso gratuito (offerta volontaria) dalle 16 alle 19 e la Galleria degli Alberti dalle 14 alle 19, con entrata libera. “E’ ormai diventata una piacevole tradizione iniziare l’anno con i musei e i palazzi della città aperti al pubblico – commenta l’assessore alla Cultura Simone Mangani – Anche quest’anno è possibile offrire questa opportunità grazie alla collaborazione di tutti gli enti”.Oltre ai musei cittadini aperti al costo simbolico di 1 euro, per un inizio all'insegna non solo dell'arte ma anche della musica, a Capodanno torna il tradizionale appuntamento con il concerto cittadino Edoardo Chiti nell'atrio della Stazione Centrale. Lunedì 1 gennaio alle ore 17 infatti l'associazione musicale più antica della città accoglierà viaggiatori e passanti con il suo repertorio di grandi classici e musica da film per una festa letteralmente aperta a tutti. Diretta del Maestro Leonardo Gabuzzini, l'orchestra Chiti ha saputo inventare dal nulla questo appuntamento per salutare il passaggio tra Il vecchio e il nuovo anno che ormai è diventato fisso e fortemente atteso.