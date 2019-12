28.12.2019 h 14:03 commenti

A Capodanno arte e cultura costano 1 euro, cinque i musei aperti

L'amministrazione comunale ripropone l'iniziativa che ha ottenuto grande consenso in passato. Dalle 15 alle 19 aperti Palazzo Pretorio, Centro Pecci, Museo del Tessuto, Museo di scienze planetarie e Museo dell'Opera del Duomo

Solo un euro per visitare i musei di Prato a Capodanno. Dalle 15 alle 19 tutti potranno pagare un prezzo simbolico per immergersi nella cultura e nell'arte. L'iniziativa dell'amministrazione comunale viene riproposta dopo il successo ottenuto negli anni passati. Sotto l'egida dell'assessorato alla Cultura, saranno cinque i musei aperti contemporaneamente.

Al museo di Palazzo Pretorio sarà possibile visitare sia la collezione permanente che la mostra temporanea "Dopo Caravaggio" che il giorno di Santo Stefano è stato oggetto dell'interesse di Vittorio Sgarbi.

Il Museo del Tessuto accoglierà i visitatori nel segno della magia dei costumi di Massimo Conti Parrini celebrati nel Pinocchio di Matteo Garrone, in questi giorni nelle sale.

Aperto anche il Museo dell'Opera del Duomo, vero scrigno di storia ed arte cittadina.

Quest'anno si aggiunge al novero della cultura a 1 euro il Museo di scienze planetarie: Capodanno sarà l'occasione per un tuffo nella cultura scientifica e nell'immaginario custodito dalle rocce che raccontano la storia del pianeta Terra.

Quinto ed ultimo museo aperto a Capodanno, il Pecci con le sue tre mostre.

"Approfittiamo di questa occasione - commenta l'assessore alla Cultura Simone Mangani - i nostri musei sono luoghi di tutti, aperti a tutti, accessibili a tutti, luoghi che tutti noi, ad ogni visita possiamo conoscere ed apprezzare sempre di più".

