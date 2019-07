01.07.2019 h 16:13 commenti

A Cantagallo un villaggio ecosostenibile e interreligioso. Presentato il progetto

Sorgerà anche un hospice e alloggi per le famiglie dei malati terminali. Nell'intervento di recupero, curato dai padri Ricostruttori, è prevista la riqualificazione dei terreni con progetti di agricoltura biologica e il reinserimento specie vegetali locali. L'Unione buddhista Italia ha donato 141mila euro

Procede il recupero dell’antico borgo di Mezzana, nel comune di Cantagallo, abbandonato negli anni ‘70 e oggi ristrutturato grazie al progetto BorgoTuttoèVita sostenuto dalla Comunità dei Ricostruttori e da una donazione di 141mila euro dell 'Unione buddhista Italia.

Verrà realizzato un villaggio sostenibile che accoglierà anche un hospice, nell’ antico borgo vivrà un gruppo di famiglie che accoglierà i parenti dei malati terminali e offrirà anche un servizio di assistenza verso il fine vita. Il progetto è stato presentato questa mattina, 1 luglio, in Regione.

"Inizia a prendere forma un’idea a cui stiamo lavorando da tempo - ha spiegato sindaco di Cantagallo Guglielmo Bongiorno - il nostro borgo di Mezzana rinascerà ad una nuova vita secondo i valori della sostenibilità ambientale e sociale e secondo la vocazione all'accoglienza ed all'integrazione. È un privilegio veder nascere questo villaggio ecosostenibile per chi è alla ricerca di una vita di condivisione e spiritualità basata su un rapporto diretto con la natura e che offre risposte alternative in ambito sociosanitario, culturale, ecologico e d'integrazione attraverso il dialogo interculturale e interreligioso. È straordinario pensare che il nostro piccolo comune rappresenti il punto di partenza per l'elaborazione di un nuovo concetto di comunità, e nello stesso tempo un traguardo da raggiungere per una nuova idea di umanesimo."

Verrà realizzata una "Casa per accompagnare" e un Hospice in cui verranno ospitati malati affetti da patologie dichiarate inguaribili e le loro famiglie, che potranno ricevere un accompagnamento sanitario e spirituale (non confessionale). Nell'intervento di recupero è prevista la riqualificazione dei terreni del Borgo attraverso progetti di agricoltura biologica e il reinserimento specie vegetali locali. Saranno promosse attività di formazione nazionale ed internazionale, oltre ad iniziative di dialogo interculturale e interreligioso rivolte alle Comunità locali ed a quanti frequentano il Borgo. Il progetto sarà supervisionato da un comitato tecnico scientifico costituito da personalità e ricercatori illustri del mondo delle cure palliative e della tanatologia ed è sostenuto fin dalle sue origini dal Master Death Studies & End of Life dell'Università di Padova.

Altra novità è la modalità di aiuto: tutti possono dare una mano a realizzarlo, per tutta l'estate è attiva una campagna di lavoro per volontari., ma chi non può impegnarsi fisicamente può contribuire anche con piccoli gesti, finanziando con contributo deducibile, la posa di un mattone, oppure di una pietra, di una trave portante, di un comignolo di una finestra o di una porta.

"E' un luogo questo dove si possono realizzare i sogni di tutti i cittadini – ha detto padre Guidalberto Bormolini - oggi assistiamo a un abbassamento di ideali dal punto di vista sociale, l'accoglienza, la comunione vacillano. Al borgo TuttoéVita facciamo vedere che è possibile. Sarà un borgo ecosostenibile, che farà rinascere il tessuto sociale in una valle abbandonata, in grado di accogliere. A questo proposito avrà una grande realizzazione in ambito sanitario per i più vulnerabili, gli anziani, i malati, chi ha la terminalità e quindi non è più parte di un ingranaggio produttivo. Realizzeremo una struttura, la prima in Europa, che ha requisiti profondi per chi è minato da una malattia grave, che offrirà un forte supporto esistenziale e spirituale grazie anche alla meditazione non confessionale come via verso la spiritualità. Questa sarà la prima struttura di cura nel bosco".

Fondamentale il sostegno della Regione Toscana: "Oggi è una bella giornata – ha aggiunto la consigliera regionale Ilaria Bugetti - perché siamo arrivati a un punto importante, un altro punto di partenza. Dopo aver concepito questo progetto oggi siamo a definire un dettaglio più preciso, quindi si recupera un borgo e gli si danno tante funzioni. La prima e la più importante è l'hospice, fino al recupero vero del borgo, il recupero di una storia, di un'architettura, di un luogo particolare che è anche un sito di interesse comunitario come la Calvana. Si mettono quindi insieme valori etici, ambientali, di integrazione, di sostenibilità e di accoglienza umana. Un insieme di ingredienti che ci fanno ben sperare che questo sia un buon esempio da seguire in tutta Italia e perché no, in Europa".





Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

