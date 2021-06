22.06.2021 h 10:24 commenti

A Cantagallo scarseggia l'acqua da dieci giorni ma ancora nessuno interviene

Manca la pressione nei rubinetti a causa di una perdita. I residenti hanno segnalato più volte al numero verde senza ottenere nulla: "E' una situazione assurda, metteteci almeno un fontanello"

Rubinetti a singhiozzo nel Comune di Cantagallo, da una decina di giorni i residenti hanno segnalato la presenza di una perdita che sottrae acqua all'acquedotto, già sottodimensionato. “Abbiamo fatto segnalazioni in continuazione – spiega Carla Marchettini a nome dei residenti - ma a oggi non c'è stata risposta. L'acqua esce dal posto sbagliato e ieri sera la pressione è diminuita in modo considerevole. Siamo in piena estate e non possiamo restare a secco”.

Il problema dell'acqua in alta val di Bisenzio si trascina da decenni: tutto il comune di Cantagallo è servito da un piccolo acquedotto che risale al dopo guerra. “E' rugginoso e insufficiente ai bisogni della popolazione - continua Marchettini - siamo sempre pochi ma le esigenze sono cambiate. Inoltre la cisterna è arrugginita e temiamo anche per la qualità dell'acqua”.

Le analisi vengono fatte periodicamente, e per ora la situazione è sotto controllo.

“Il servizio di Publiacqua – spiega Alessandro Logli capogruppo La Città per Noi – è decisamente inadeguato: paghiamo le tariffe più alte d'Italia e rischiamo di avere i rubinetti a secco. Bisognerebbe avere anche qui un fontanello, come a Carmignanello; servirebbe non solo agli abitanti, ma anche ai tanti amanti del trekking che frequentano la Riserva. Spesso siamo noi residenti a riempirgli le borracce.”

Publiacqua fa sapere che oggi, 22 giugno, provvederà a fare un sopralluogo: “La perdita ci sembra di piccola entità – spiegano – e quindi l'intervento non è stato programmato come urgente”.

