23.03.2020 h 12:51 commenti

A Cantagallo non ci sono supermercati, il sindaco tranquillizza i cittadini e scrive al prefetto

Con il nuovo decreto che vieta gli spostamenti fra Comuni, in molti hanno chiesto chiarimenti a Bongiorno che si è confrontato con le forze dell'ordine: "Andate al supermercato più vicino ottimizzando il viaggio". Problemi analoghi a Carmignano dove l'unico market è preso d'assalto

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto del governo che vieta gli spostamenti fra i comuni, il sindaco di Cantagallo Guglielmo Bongiorno è stato sommerso da richieste di chiarimenti da parte dei cittadini che si devono muovere per fare la spesa.

Nel territorio, infatti, non ci sono supermercati e le botteghe sono poche in rispetto alla domanda di questi tempi. “Mi sono confrontato con le forze dell’ordine e ho anche scritto al prefetto – spiega Bongiorno – gli spostamenti sono possibili, come anche quelli per andare in posta. Ovviamente bisogna rispettare la regola generale di muoversi il meno possibile, cercando di fare spese abbondanti, magari anche per i vicini di casa.”

La scelta di appoggiarsi ai negozi di vicinato resta sempre preferibile, ma a Cantagallo le botteghe sono poche e non sempre sono in grado di evadere tutti gli ordini. “Spalmando i clienti anche su realtà vicine – conclude il sindaco – abbiamo la certezza che tutti avranno a disposizione le scorte alimentari sufficienti” .

Problemi analoghi si sono verificati anche nel comune di Carmignano, dove l'unico market presente a Seano è spesso preso d'assalto con assembramenti all'esterno. Anche il sindaco Edorado Prestanti ha scritto quindi a prefetto e questore per avere maggiori chiarimenti.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus