22.11.2021 h 15:13 commenti

A bordo di un Suv forza l'alt della Municipale, inseguito e bloccato dopo la fuga a piedi

E' successo stamani in via del Molinuzzo. Il conducente, un 33enne, stava guidando senza aver mai conseguito la patente. E' stato denunciato con il fermo amministrativo dell'Audi Q7

È scappato dinanzi alla paletta mostrata da una pattuglia della polizia municipale ma è stato riacciuffato dagli stessi agenti. E' successo stamani 22 novembre in via del Molinuzzo quando una pattuglia del Reparto Motociclisti ha intimato l'alt per un normale controllo ad un Suv di grossa cilindrata, guidato da un uomo. Il conducente, tuttavia, ha solo accennato a fermarsi all’invito intimato dall’agente, simulando il principio della manovra di accostamento a margine strada, ma poi ha repentinamente accelerato, cercando di guadagnarsi la fuga con l’evidente motivo di eludere il controllo.

Immediatamente gli agenti si sono posti all'inseguimento del mezzo senza perderlo di vista, poi il conducente è sceso dall’auto e ha proseguito la sua fuga a piedi in un area all’interno di capannoni industriali.

A questo punto gli agenti sono stati costretti ad inseguire di corsa l’uomo, che una volta raggiunto ha reagito con violenza, opponendosi con forza all'intervento degli operatori, che con non poche difficoltà, sono riusciti a contenerlo.

L'uomo, identificato in un 33enne di nazionalità cinese, è stato portato al Comando dove è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e per guida senza patente, il motivo probabilmente alla base della fuga. L'autovettura Audi Q7 è stata posta sotto fermo amministrativo nella depositeria comunale.