16.02.2021

A Bagnolo una pista ciclopedonale per collegare l'abitato alla zona commerciale

Chiusa da domani 17 febbraio fino a sabato 20 febbraio una corsia della via Berlinguer per consentire i lavori di installazione della nuova illuminazione pubblica tra via Pier Della Francesca e via Lippi. Intervento fondamentale per garantire la massima sicurezza a pedoni e ciclisti

Più sicurezza per pedoni e ciclisti che dalla zona residenziale di Bagnolo raggiungono l'area commerciale lungo la via Montalese. Il Comune di Montemurlo ha dato il via ad un importante progetto per la messa in sicurezza della mobilità debole a Bagnolo, che prevede la sistemazione del tratto di pista ciclo-pedonale lungo il torrente Bagnolo e la realizzazione di un nuovo percorso lungo la via Berlinguer tra via Pier Della Francesca e via Lippi. Già da alcune settimane gli operai sono a lavoro sulla via Berlinguer per realizzare il nuovo tratto di pista ciclo-pedonale: sono stati installati dei doppi- cordoli per dividere la pista dalla strada, sempre molto trafficata, ed è stato allargato il marciapiede esistente che sarà asfaltato e trasformato in pista ciclopedonale. Nei prossimi giorni i lavori andranno avanti con l'installazione dei pali della pubblica illuminazione sul tratto della nuova pista di via Berlinguer tra via via Pier Della Francesca e via Lippi, un intervento fondamentale per rendere ben visibile la ciclo-pedonale anche in orario notturno e serale e garantire la massima sicurezza ai cosiddetti “utenti deboli” della strada. Per consentire lo svolgimento dei lavori, però, il Comune ha la necessità di chiudere al traffico una corsia della via Berlinguer in direzione Prato – Montale. Pertanto dalle ore 9 alle ore 17 dei giorni 17, 18, 19 e 20 febbraio rimarrà chiusa al traffico (e al passaggio dei pedoni) una corsia di marcia in via Enrico Berlinguer, nel tratto tra via Pier Della Francesca e via Lippi. Il traffico proveniente da Prato sarà deviato su via Pier Della Francesca, via Montalese e quindi in prossimità della rotatoria con via Riva- via Labriola si potrà proseguire dritto verso Montemurlo Centro o svoltare a sinistra verso Oste e l'area industriale o comunque reimmettersi sulla via Berlinguer attraverso le rampe presenti in prossimità del cavalcavia.Il progetto per la mobilità sicura prevede, infatti, anche la sistemazione a pista ciclo-pedonale dell’argine sulla riva sinistra del torrente Bagnolo, nel tratto compreso tra via Montalese e via Enrico Berlinguer, fino ad arrivare all’attraversamento pedonale presente in via Berlinguer all' ingresso del centro commerciale. Su questo tratto verrà ricavata la pista sfruttando il largo marciapiede esistente ed un tratto di viabilità in corrispondenza del ponte su torrente Bagnolo. Il percorso consentirà il collegamento in sicurezza di tutta la parte di frazione posta ad ovest del torrente Bagnolo con le attività commerciali presenti in via Berlinguer e in via Di Vittorio.