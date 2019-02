In via Riva a Bagnolo, lungo l'omonimo torrente, c'è un giardino che sembra uscito dalle fiabe con gnomi, funghi giganti, tartarughe, gufi, casette, una grande aquila e perfino la riproduzione in miniatura della Rocca di Montemurlo. Le sculture, che fanno capolino tra i cipressi, sono state ricavate dal legno di secolari cedri oramai secchi, come spiega l'assessore ai lavori pubblici, Simone Calamai: "Tutto nasce lo scorso anno quando siamo stati costretti a tagliare i bellissimi cedri del giardino che oramai erano secchi e pericolanti. L'intuizione del Comune è stata però quella di voler dare nuova vita ad alberi ormai morti, trasformandoli in dieci sculture in legno che abbellissero il giardino. Quindi, nell'ambito della ristrutturazione complessiva dello spazio, abbiamo avuto la fortuna di incontrare gli artisti del legno Segarte che, su incarico dell'amministrazione, hanno realizzato questi personaggi che sembrano usciti da una fiaba".Stamattina, sabato 16 febbraio, alla presenza di tantissimi cittadini entusiasti, si è svolta l'inaugurazione ufficiale dello spazio, alla quale hanno preso parte anche gli artisti di Segarte Luca Simoni, Ivan ed Erika Butelli, originari di Fossato (Cantagallo), che hanno realizzato le opere utilizzando esclusivamente le motoseghe.