A 91 anni parte da Bolzano per vedere il Borgo è vita di Cantagallo

Un desiderio che si è avverato grazie al progetto Sogni e Vai, promosso dalla Croce Bianca e dalla Caritas della diocesi di Bolzano- Bressanone. Ad accogliere l'anziana padre Bormolini dei ricostruttori nella preghiera

Ogni desiderio è un ordine, e così i volontari del progetto Sogni e Vai, promosso dalla Croce Bianca e dalla Caritas della diocesi di Bolzano- Bressanone, hanno esaudito quello di Rina, un’anziana signora che vive a Egna, in provincia di Bolzano, di vedere il Borgo Tutto è vita a Mezzana di Cantagallo. Qui grazie ad un progetto portato avanti dai Padri Ricostruttori nella preghiera, nascerà un villaggio accogliente per famiglie e di un hospice speciale, dove vita e morte possono incontrarsi in modo assolutamente normale.

Un viaggio lungo e faticoso, praticamente impossibile da fare in macchina per una novantunenne, così è stata usata un’ambulanza che domenica è arrivata al borgo.

Ad accoglierla padre Guidalberto Bormolini che ha celebrato la messa durante la quale ha ricevuto l’unzione degli infermi, un sacramento che dà forza a chi si trova in stato di sofferenza.

Da tempo, grazie al figlio Renato De Carli, la signora Rina conosce e apprezza i Ricostruttori e la loro attività. “L’emozione della mamma è stata davvero grande, era felice di visitare il borgo e di tornare alla Villa del Palco dove era già stata ospite. È stata un’esperienza toccante per tutti”

l Progetto Sogni e vai è promosso in primo luogo per esaudire i desideri di persone gravemente malate: aiuta le strutture sanitarie e le famiglie, che spesso non hanno mezzi e possibilità, a realizzare i sogni dei propri cari.

“Una bella lezione da Rina - commenta padre Guidalberto - che si prepara con serenità al passaggio verso una nuova vita, con una naturale consapevolezza che ci aiuta e ci fa riflettere”.



