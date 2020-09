16.09.2020 h 16:28 commenti

A 90 anni si scopre scrittrice e vince un concorso letterario

Faustina Rigoli con "La piccola Repubblica" di Montalbiolo ha fatto rivivere i ricordi di quando da bambina, insieme alla famiglia e al fratello Arrigo, passava l'estate nella casa signorile della frazione di Carmignano

Ha affascinato tutti, giuria compresa, il racconto sul filo della memoria di Faustina Rigoli, che con “La piccola Repubblica di Montalbiolo”, ambientato nella frazione di Carmignano, ha vinto il concorso Scendere e salire nella memoria, come in una torre ,promosso dall’agriturismo il Ponticello e dall’azienda Agricola Fabio di Vaiano con la collaborazione della Fondazione Cdse. Faustina, sorella del pittore Arrigo Rigoli ha 90 anni e nella sua storia ha fatto rivivere i luoghi, i personaggi e i ricordi delle estati trascorse con la famiglia, che risiedeva a Firenze, nella casa signorile con fattoria di Montalbiolo.Il concorso pensato per incentivare il piacere di scrivere e creare un evento culturale, ha avuto un grande successo. Complice la particolare situazione della pandemia, i racconti presentati, provenienti da tutta Italia e anche della Svizzera, sono stati ben 47, tanto che già si pensa a un’edizione 2021, considerando che nell’epoca Covid la proposta, coniugando cultura e vacanza, può diventare anche un originale modello di rilancio per una struttura ricettiva. Ai vincitori intanto è andato in premio un soggiorno in agriturismo.La premiazione si è svolta sabato 12 settembre nel giardino dell’agriturismo Ponticello con la partecipazione dell’attrice Stefania Stefanin, che ha letto brani dai racconti vincitori e da La Casa in collina di Cesare Pavese.La giuria - Annalisa Marchi, presidente della Fondazione Cdse, la scrittrice Marta Morazzoni (premio Campiello nel ’97), Massimo Resti direttore del Dipartimento pediatrico dell’Ospedale Meyer e la giornalista Maria Grazia Rabiolo – ha premiato anche la fiorentina Raffaella Fornasari D’Avirro (seconda classificata) per La corona di Saba, che ha come protagonista una donna anziana che vive in una casa di riposo proprio nell’era della pandemia e che vede scomparire insieme ai propri amici pezzi di memoria collettiva. Terzo posto per Umberto Lollio, anche lui residente a Firenze, con L’adolescente, singolare storia di crescita di un galletto destinato purtroppo all’industria alimentare. Un premio speciale infine alla valbisentina Cinzia Bartolozzi, che ha conquistato la giuria con la storiella semiseria D’un soldo, che in antico dialetto toscano racconta le vicende di un contadino alle prese con il ritrovamento di una moneta antica a Sofignano.L’agriturismo Il Ponticello ha raccolto in un volumetto i racconti dei vincitori. Per informazioni scrivere a info@agrifabio.com