A 40 anni dal diploma la 5G del Dagomari si ritrova (quasi al completo) al ristorante

La serata è stata organizzata da due ex studenti di quella classe che, nel frattempo, sono diventati marito e moglie: ogni dieci anni riescono a riunire quasi tutti gli ex compagni per una cena amarcord



A quasi 40 anni di distanza dal loro ultimo giorno di scuola sui banchi del Dagomari i "ragazzi" della classe quinta G (anno 1978/79) si sono ritrovati, venerdì 10 maggio, al ristorante Le Farnete a Carmignano, rinnovando una tradizione che va avanti a cadenza di dieci anni rispetto all'estate 1979 quando si sono diplomati. All'appello ha risposto quasi tutta la classe: erano presenti in 22 e mancavano solo due dei vecchi studenti. "Ragazzi" provenienti da Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Montepiano, Montemurlo e Prato che per una sera hanno rivissuto quei meravigliosi ricordi. "Tra le tante amicizie - spiega Fausto Mattei, uno dei promotori - qualcuna si è trasformata in amore, visto che io e mia moglie siamo sposati da 35 anni, dopo esserci conosciuti proprio sui banchi di scuola".

Proprio Mattei e suo moglie sono stati gli organizzatori della serata: "Guardando negli occhi di tutti - prosegue Mattei - e vedendo la pura gioia per essere lì in quel momento, dico a tutti che non c'è più bella ricompensa nel vedere tanta gente felice e gioiosa".

