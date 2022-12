Giorgio ha 4 anni e una montagna da scalare. Lo scorso 22 novembre i medici gli hanno diagnosticato un tumore cerebrale sul lobo frontale destro e adesso dovrà essere sottoposto ad un delicato, e costoso, intervento chirurgico, già fissato per il 5 dicembre all’ospedale Children’s di Saint Paul (Minnesota).

Giorgio vive a Minneapolis ma ha una zia che sta a Prato, Deborah Guglielmino, che appena ha avuto la notizia è subito partita per gli Stati Uniti, per stare vicina al fratello Andrea. Prima di partire, però, ha aperto una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe ( QUI IL LINK PER DONARE ) che in pochi giorni ha già raccolto più di 16mila euro, grazie alla generosità anche dei pratesi. Ne servono però centomila. "Sono venuta subito qui per stare vicina a mio fratello e vorrei aiutarlo in qualsiasi modo possibile - racconta Deborah -. Non posso fare molto quando il piccolo piange perché ha mal di testa, mi si strazia il cuore a sentirlo lamentarsi e non poter far niente per alleviare il suo dolore. Nel centro oncologico hanno programmato l’intervento di asportazione per il 5 dicembre in quanto quel giorno sarà disponibile una sala operatoria con una strumentazione all’avanguardia e il top team dei medici presenti nel centro. I costi da sostenere saranno altissimi e in questo momento dover pensare anche a quello non aiuta per niente. Spero con questa campagna di poter aiutare mio fratello".