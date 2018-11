15.11.2018 h 10:56 commenti

A 20 anni molla tutto e va in India ad aiutare gli orfani, Nicolò Govoni a Prato per presentare il suo libro

Il bloger e scrittore cremasco ospite della libreria Gori presenterà "Bianco come Dio" nel salone dell'oratorio di Sant'Anna il 22 novembre alle 19. Il ricavato verrà interamente devoluto ad un orfanotrofio in India

a.a.

Tappa pratese per Nicolò Govoni, blogger e scrittore che a vent’anni ha lasciato tutto per andare a vivere in un orfanotrofio indiano. "Bianco come Dio", il libro che parla dei ragazzini che vivono nella struttura di Dayavu, verrà presentato il 22 novembre alle 19 nel salone dell’Oratorio di Sant’Anna in viale Piave. L’iniziativa è stata organizzata dalla Liberia Gori. “Govoni – spiega la titolare Sandra Bandini – è un personaggio che mi ha sempre incuriosito e affascinata e così ho deciso di invitarlo. La mia libreria è piccola e così ho trovato ospitalità nell’oratorio di Sant’Anna che può accogliere un pubblico più vasto”.Nel libro, il ricavato verrà interamente devoluto a all’orfanotrofio, si racconta la storia di un ragazzo che ha scelto di fare la sua parte per cambiare il mondo un bambino alla volta. Tutto nasce da una constatazione, il mondo è sbagliato, e due scelte: restare fermi o iniziare ad invertire la rotta. Govoni decide di partire per l’India, ha lo zaino leggero perché pensa di tornare a casa dopo qualche mese, e invece resta e racconta la storia dei venti ragazzini che tutti hanno abbandonato, in un blog e su Facebook. Storie che poi sono state raccolte nel libro edito da Rizzoli. “Avere Govoni come ospite – conclude Bandini – è un fatto emozionante, la mia libreria ha sempre creduto negli scrittori esordienti e giovani”.