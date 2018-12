26.12.2018 h 10:40 commenti

A 18 anni tenta di uccidersi ma prima scrive all'amica: corsa contro il tempo per salvare la ragazza

Il dramma la sera di Natale in una casa alle Fontanelle. Per fortuna 118, polizia e vigili del fuoco sono arrivati in tempo

Ha scelto la sera di Natale per mettere in atto il suo tragico proposito. Si è chiusa in casa, poi ha assunto un numero imprecisato di farmaci e ha cercato di tagliarsi le vene. Infine ha mandato un messaggio ad un'amica. Ed è stato quello a salvare la vita ad una ragazza di 18 anni, di nazionalità cinese. Perché l'amica ha subito dato l'allarme, indicando ai soccorritori la residenza della giovane, in quel momento sola in casa visto che i genitori erano in vacanza. Alle Fontanelle, dove abita la ragazza, sono così corse le ambulanze del 118, le Volanti della polizia e anche i vigili del fuoco, che hanno aperto la strada ai soccorritori, bloccati davanti alla porta chiusa dall'interno. Per fortuna la 18enne è stata trovata ancora in vita. Dopo i primi soccorsi, è stata quindi trasferita all'ospedale Santo Stefano.

