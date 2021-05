11.05.2021 h 12:31 commenti

A 15 anni guida un furgone rubato: preso dalla polizia e denunciato

Il ragazzino aveva parcheggiato il mezzo in via Pollative ed era stato ripreso dalle telecamere di sicurezza visionate dagli agenti. Quando è tornato e ha visto i poliziotti ha cercato di scappare

Un ragazzino di 15 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dalla polizia per aver rubato un furgone. Gli agenti delle Volanti sono risaliti a lui dopo aver notato, verso le 17.30 di ieri 10 maggio, parcheggiato in via Pollative il mezzo, del quale era stato denunciato il furto qualche giorno fa. I poliziotti hanno quindi visionato le immagini delle telecamere di sicurezza di un'autofficina che si trova proprio di fronte al punto dove era parcheggiato il furgone. Nel video si vedevano due ragazzini parcheggiare e poi allontanarsi dal mezzo.

Mentre gli agenti stavano ancora facendo le verifiche, uno dei due giovani ritratti nel video è stato visto avvicinarsi al furgone. Quando si è accorto della presenza della polizia, ha cercato di scappare, ma è stato bloccato. Si tratta appunto del quindicenne italiano che poi è stato denunciato per ricettazione e guida senza patente. Il ragazzo è stato poi consegnato al padre fatto arrivare in via Pollative.