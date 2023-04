17.04.2023 h 18:00 commenti

A 15 anni guida l'auto e finisce dentro un negozio dopo aver sfondato la vetrina

L'incidente è successo nel pomeriggio di oggi in un'area condominiale in viale Galilei. La Municipale ha poi sequestrato il mezzo, intestato al compagno della madre del ragazzo, che è risultato privo di assicurazione

A 15 anni ha preso l'auto del compagno della madre, parcheggiata in un'area condominiale, e, dopo aver ingranato la marcia, ha sfondato la vetrina di un negozio e ci è finito dentro. E' successo intorno alle 15 di oggi, in viale Galilei. Il ragazzino, contuso ma fortunatamente non ferito gravemente, è stato poi soccorso dal 118 e portato in codice giallo in ospedale.

Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della polizia municipale e i guai, per il proprietario dell'auto, sono raddoppiati, visto che il mezzo è risultato essere privo di assicurazione. Non solo, da un controllo sui varchi elettronici è emerso che l'auto il giorno precedente aveva circolato sulla pubblica strada. E' quindi scattato il sequestro ai fini di confisca del mezzo. Per il proprietario, poi, sono scattate tutte le sanzioni previste dalla legge.

L'uomo ha raccontato agli agenti di aver dato le chiavi dell'auto al figlio della compagna perché prendesse degli oggetti lasciati dentro, senza immaginare che il ragazzo potesse mttersi alla guida.