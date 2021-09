08.09.2021 h 22:41 commenti

8 Settembre, l'omaggio a Battiato e Morricone per la festa in piazza Duomo

In mille hanno assistito in presenza al Corteggio in formato ridotto. Due valletti comunali intossicati dal fumo della fiaccole di una esibizione e portati in ospedale





Mille persone ammesse e previa prenotazione sono poche rispetto all’attaccamento che i pratesi hanno per la loro tradizione più importante. Senza contare che in tanti prenotati poi non si sono presentati lasciando molte sedie vuote. Sbandieratori, tamburi, giochi di luce, catene di fuoco, il monologo dell’attore Giovanni Scifoni e gli omaggi a Franco Battiato e Ennio Morricone, hanno accompagnato il pubblico al momento clou della serata, l’ostensione del Sacro Cingolo della Madonna. Presente a sorpresa anche il presidente della Regione Eugenio Giani.



Durante lo spettacolo di fuoco e luci dei Lumen Invoco, due dei valletti comunali che erano schierati lungo il sagrato del Duomo a pochi passi dall’esibizione, hanno inalato il fumo delle fiaccole e hanno accusato un malore. Sono stati subito soccorsi dal personale del 118 presente in piazza. Il medico ha preferito trasferirli al pronto soccorso del Santo Stefano.

