8 marzo, nel 2022 accessi record al centro antiviolenza La Nara

Il punto oggi in occasione del convegno dedicato all'autodeterminazione della donna. Francesca Ranaldi: "Numeri da leggere anche in positivo perché testimoniano il coraggio delle donne e la capacità della rete di far emergere il fenomeno".

(e.b.)

Dalle 38 donne accolte nel 1997 alle 450 del 2022 e una casa rifugio da 8 posti letto in cui hanno trovato protezione 178 donne e i loro 187 bambini. In venticinque anni di presenza sul territorio, il lavoro del centro antiviolenza La Nara è cresciuto a dismisura aiutando 4.515 donne. Numeri che testimoniano l'entità del fenomeno ma anche la capacità di farlo emergere con una rete di ascolto e di assistenza che aiuta le vittime di violenza a percorrere fino in fondo la strada verso l'autodeterminazione. Ed è a questa fondamentale conquista che è stato dedicato il convegno organizzato stamani a Palazzo Pretorio in occasione della Festa della Donna dal Centro antiviolenza La Nara. Un tema articolato in tutta la sua complessità, dall'aspetto psicologico a quello legale. Tutele che il centro mette in campo ogni giorno con l'aiuto di forze dell'ordine, avvocati, sanitari e istituzioni. “Abbiamo voluto raccontare il diritto all'autodeterminazione perchè uscire dalla violenza di genere è un percorso di volontà. – spiega Francesca Ranaldi, presidente del Centro La Nara – Ma raccontiamo anche il diritto alla tutela perchè oggi non possiamo dimenticare quanto ancora la violenza sia un problema strutturale del nostro territorio e non solo, di quanto colpisca una donna su tre e di quanto ancora sia la prima causa di morte per le donne entro i 50 anni di età”.Il 2022 è stato un anno record con ben 450 donne accolte. Per il 58% si tratta di prime richieste mentre il restante 42 sono in carico dai precedenti anni. Ben 102 sono i casi giudicati di pericolo o a rischio incolumità, pari a 1 su 4. Il 30% sono straniere. Si tratta soprattutto di donne adulte: il 59% ha tra i 30 e i 49 anni, il 17% tra i 50 e i 59. Il 13% ha tra i 18 e i 29 anni e l'1% tra i 14 e i 17 anni. Il 42% è coniugata, il 24% nubile, il 16% nubile, il 13% separata e il 4% divorziata. Il 17% ha una laurea, il 38% ha la terza media e altrettanto un diploma. Solo il 44% ha un'occupazione stabile. Il 48% ha subito una violenza fisica e psicologica, il 18% solo psicologica. Stessa percentuale per quella economica. Il 10% sessuale e il 6% lo stalking. La durata della violenza è di oltre 10 anni per il 25% dei casi, fino a 5 anni per il 42% e da 5 a 10 anni per il 27%. Il 6% ha subito un unico episodio. "Numeri che devono essere visti anche in senso positivo - prosegue Ranaldi - perchè sono donne coraggiose e penso che oggi sia un momento per celebrare questo coraggio.Il centro La Nara, in collaborazione con i Comuni, porta avanti anche un lavoro di prevenzione nelle scuole per diffondere la cultura del rispetto sin piccoli. “Istruzione e pari opportunità sono legate da un filo strettissimo. – afferma l'assessore Ilaria Santi, titolare di entrambe le deleghe per il Comune di Prato – E' nostro compito, oltre la famiglia, insegnare ai nostri bambini il rispetto e la parità. Con il Centro La Nara, incontriamo anche gli educatori dei nidi per una formazione specifica sul tema. E' fondamentale che già da bambini si capisca il rispetto degli altri e che non ci si gira dall'altra parte quando c'è qualcuno che soffre. I numeri presentati oggi testimoniano la cronicità del fenomeno ma anche l'esistenza di una rete che dà fiducia”.