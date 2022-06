20.06.2022 h 16:36 commenti

70 tonnellate di scarti tessili stoccate abusivamente in due capannoni: scatta il sequestro

Operazione congiunta di polizia provinciale, Municipale di Montemurlo e Arpat a Bagnolo. Denunciati i tre titolari delle due attività

Due ditte, attive nella zona di via dell'Industria a Bagnolo, che trattavano illecitamente scarti tessili, sono state sequestrate al termine di un'operazione congiunta che ha visto impegnate la polizia municipale di Montemurlo, la polizia provinciale di Prato e i tecnici di Arpat,

Una delle due aziende è risultata completamente abusiva, mentre l'altra non rispettava le prescrizioni autorizzative, in particolare non aveva comunicato l'inizio dell'attività nei sessanta giorni precedenti all'avvio dei macchinari, così come previsto dalla normativa ambientale. Nei due capannoni, rispettivamente di mille e duemila metri quadrati, erano stoccati senza alcuna autorizzazione 70 tonnellate di scarti tessili, in difformità alle quantità previste dalla normativa anti – incendio.

Gli immobili e tutto il loro contenuto sono stati sottoposti a sequestro preventivo e i titolari delle attività denunciati penalmente. Le ditte erano gestite da tre cittadini di origine cinese di 44, 55 e 47 anni, di cui due residenti nella provincia di Pisa e uno a Prato, mentre la proprietà degli immobili posti sotto sequestro è di cittadini italiani.

Nelle aziende erano in fase di montaggio vari macchinari utilizzati per il trattamento degli scarti tessili, in particolare un'attività di sfilacciatura senza autorizzazione.

"Si tratta di un'importante operazione di contrasto all'illegalità economica e ambientale sul nostro territorio. - sottolinea il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai – Un plauso all'attività d'indagine e controllo svolta dalla polizia municipale che ha lavorato in sinergia con la polizia provinciale, Arpat e vigili del fuoco". "Il contrasto all'abbandono e smaltimento illecito dei rifiuti, scarti tessili in primis, è uno dei temi su cui la polizia provinciale è da sempre in prima linea" aggiunge il presidente della Provincia Francesco Puggelli.