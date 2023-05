09.05.2023 h 11:12 commenti

400mila euro per non sfrattare l'inquilino: chiesto il processo per i proprietari del capannone e un agente immobiliare

La Procura ha chiuso le indagini nate dalla denuncia del titolare di un pronto moda. L'accusa ipotizzata è quella di estorsione. Si tratta di uno dei primi casi di inchiesta sul fenomeno della cosiddetta "buona entrata"

Avrebbero preteso 400mila euro per non sfrattare da un capannone nel Macrolotto 1 il pronto moda che aveva sì saltato tre mesi di affitto ma che – stando alla denuncia – già ne aveva versati altrettanti al momento della stipula del contratto, quattro anni prima. Il sostituto Alessia Iacopini ha chiesto il rinvio a giudizio per tre persone: i due proprietari del capannone e un agente immobiliare. Archiviata la posizione di una quarta persona, un altro agente immobiliare.

L'accusa: estorsione. Imputazione ben più grave di quella ipotizzata all'inizio: esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L'udienza preliminare si aprirà dopo l'estate.

La vicenda risale alla fine del 2021 ed è una delle pochissime approdate in procura nonostante quella della cosiddetta 'buona entrata', almeno a sentire gli imprenditori cinesi, sia una pratica ricorrente. In cosa consisterebbe? Nel pagamento, in contanti e a nero, di una caparra che servirebbe esclusivamente a garantirsi l'affitto del capannone.

Secondo la denuncia, questi i fatti. Saldato l'affitto che non era stato pagato per tre mesi a causa delle difficoltà legate al Covid, l'inquilino chiede di poter restare. A quel punto, però, lo sfratto è stato già formalizzato e l'unica soluzione è firmare un nuovo contratto. Contratto nuovo, caparra nuova: altri 400mila euro. L'alternativa? Ciao capannone.

Le indagini sono state condotte dalla guardia di finanza che avrebbe aperto un fronte vero e proprio sul fenomeno che, se confermato, si traduce in un passaggio di soldi di mano in mano senza che ciò risulti al fine del pagamento delle tasse.

Del fenomeno della 'buona entrata' si parla da molto tempo e addirittura ci sarebbe una sorta di listino prezzi per le varie zone: più caro il Macrolotto di Iolo con somme tra i 600 e gli 800mila euro; meno cari, con cifre comprese tra 400 e 500mila euro, il Macrolotto 1 e l'area di Tavola. Ci sono cinesi che dicono di averle effettivamente versate somme di questa portata ma le denunce stanno a zero. Perché se da una parte c'è chi intasca soldi a nero, dall'altra c'è chi li versa.

nt