4 novembre, deposte le corone di alloro in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Incontro prima della deposizione in palazzo comunale tra il sindaco e il neo presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo sulla necessità di coesione fra istituzioni e tra parti politiche nell'affrontare l'emergenza sanitaria in atto

Questa mattina, 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, l'Amministrazione comunale ha reso omaggio ai caduti delle Guerre, pur nel rispetto del divieto di creare assembramenti e dell'obbligo di distanziamento.

La delegazione comunale, consapevole della necessità di ricordare anche in questo particolare momento il valore delle nostre Forze Armate, ha deposto una corona di alloro ai Cippi e alle Lapidi commemorative del territorio, e al Monumento dei caduti in piazza Santa Maria delle Carceri lo ha fatto il sindaco Matteo Biffoni in compagnia del neo presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Prima della deposizione il presidente Mazzeo e il sindaco Biffoni si sono incontrati in palazzo comunale per parlare della situazione attuale sul fronte sanitario in Toscana e sulla necessità di coesione fra istituzioni e tra parti politiche nell'affrontare l'emergenza sanitaria che la regione, come tutto il Paese, sta vivendo.



