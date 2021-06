03.06.2021 h 10:57 commenti

30 milioni di debiti erariali e 15 milioni di crediti messi all'incasso: maxi truffa ai danni dello Stato. Tre imprenditori arrestati

Inchiesta della procura di Firenze che ha affidato le indagini alla guardia di finanza. Coinvolti anche 4 professionisti, tra i quali un notaio sospeso dall'attività professionale per un anno. La truffa ruotava attorno a sette società cooperative dichiarate fallite lo scorso anno

Tre imprenditori pratesi sono stati arrestati dalla guardia di finanza di Firenze per tentata truffa ai danni dello Stato per un ammontare complessivo di circa 15 milioni di euro a seguito del fallimento di sette società cooperative di facchinaggio e trasporto che avevano maturato debiti con l'Erario per una trentina di milioni.

Nella mattina di oggi, lunedì 3 giugno, i finanzieri hanno notificato le ordinanze di arresti domiciliari emesse dal tribunale di Firenze che ha disposto anche l'obbligo di dimora nei comuni di residenza e l'obbligo di firma a carico di quattro professionisti tra i quali un notaio della provincia di Firenze che è stato anche sospeso dall'esercizio della professione per un anno. Gli altri professionisti sono uno dell'area fiorentina e due di altre regioni.

L'attività investigativa, condotta dal 2° Nucleo operativo metropolitano della guardia di finanza, sotto la direzione del procuratore di Firenze, Giuseppe Creazzo, ha preso il via dalla denuncia di una presunta estorsione ai danni del notaio messa in atto dall'amministratore di una delle società cooperative. Le dichiarazioni del professionista hanno fatto emergere un articolato sistema di frode con il coinvolgimento dei tre imprenditori pratesi che nel tempo avrebbero rilevato le cooperative avvalendosi della collaborazione dei quattro professionisti finiti nei guai. In pratica, secondo quanto accertato dagli investigatori, le società cooperative erano passate a prestanomi e di fatto non erano più operative ma, attrverso false dichiarazioni Iva avevano comunque maturato crediti per 15 milioni di euro nei confronti dell'Erario. Crediti inesistenti messi a rimborso all'Agenzia delle entrate e ceduti ad una società milanese per un controvalore di 2 milioni 300mila euro.

Una ventina gli episodi di reato riconducibili alla bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione, oltre che ai reati di tentata truffa ai danni dello Stato. Le società cooperative sono state dichiarate fallite dal tribunale di Firenze nel 2020 quando, complessivamente, erano esposte con un debito di circa 30 milioni e con una distrazione dalle casse di 2 milioni 300mila euro.

Bloccate le richieste di rimborso in piena tutela degli interessi erariali.



