25 aprile al tempo del Covid, Rossi e Biffoni a Figline: "Dalla Liberazione uno stimolo per il futuro, ce la faremo"

Ma per il governatore toscano e il sindaco "il virus non è come essere in guerra". Piazze deserte alla deposizione delle corone d'alloro ai vari monumenti ai caduti presenti in città e in provincia

Un 25 aprile in piazza ma senza popolo, costretto a guardare le cerimonie attraverso i canali Facebook o, per i più fortunati, dalla finestra. Il 75esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dalle truppe nazifasciste sarà ricordato come il più social di sempre per cause di forza maggiore. I divieti di uscire di casa per l'emergenza Covid, hanno costretto le autorità a deporre corone ai monumenti ai caduti quasi in solitudine. Prima in piazza del Comune, poi in piazza delle Carceri e infine a Figline alla presenza del presidente della Regione Enrico Rossi. "Molti hanno usato in questo periodo la metafora bellica - ha spiegato Rossi -affermando che è come essere in guerra, ma non è stata la stessa cosa: penso che la guerra sia stato un fatto enormemente più spaventoso, più distruttivo, con gli italiani armati gli uni contro gli altri. Adesso abbiamo un solo nemico, il virus. Dalla Festa della Liberazione possiamo trarre lo stimolo, le idee e i valori con i quali guardare al futuro sicuri che ce la faremo". Con lui la presidente di Anpi Prato, Angela Riviello e il sindaco Matteo Biffoni. Anche per il primo cittadino paragonare questo momento storico alla seconda guerra mondiale, è forzato ma possiamo prendere ad esempio il sacrificio e la forza dimostrata da tantissimi italiani 75 anni fa: "Non scherziamo, non è così. Noi siamo chiusi nelle nostre case, non mettiamo a rischio la nostra vita, non abbiamo bombe sulla testa, non soffriamo il freddo e la fame, sentiamo parenti e amici grazie alla tecnologia e la città dà prova di grandi gesti di solidarietà. Quelle donne e quegli uomini che hanno sacrificato la propria vita per la nostra libertà ci siano da modello, da ispirazione per la forza e la tenacia e a loro vada, oggi e sempre, il nostro appassionato ricordo e la nostra infinita gratitudine"

Commovente il desiderio di partecipazione alla cerimonia di tanti abitanti di Figline trattenuto con qualche difficoltà dalle forze dell'ordine presenti. D'altronde questo piccolo centro a nord della città è un luogo simbolo della Resistenza toscana per l'eccidio di 29 giovani partigiani compiuto dalle truppe nazifasciste in ritirata. Per questo è stato scelto dalla Regione per celebrare il 25 aprile in questo momento così particolare e complesso.



È stato il silenzio il protagonista della cerimonia ufficiale per il 25 aprile celebrata a Montemurlo. Così ha voluto il sindaco Simone Calamai, per lanciare un messaggio di coraggio e di speranza alla città in questo periodo così difficile. In piazza della Libertà, solitamente affollata per le celebrazioni della Liberazione, stamani c'erano solo il sindaco - che ha deposto una corona d'alloro al monumento ai caduti - un ispettore della polizia municipale, il giovane Lorenzo Palumbo in rappresentanza di Anpi, e il trombettista, Stefano Pratesi, che ha suonato il silenzio, mai così penetrante e struggente come oggi. Una celebrazione trasmessa dal Comune sui propri social grazie alla diretta sulla pagina Facebook. Una partecipazione virtuale, che ha voluto colmare la distanza imposta dal virus. «Quel 25 aprile di 75 anni, nella Milano oggi ferita dal Coronavirus, sfilavano fieri i partigiani e significava che una pagina della nostra Storia era stata voltata. Iniziava una fase di democrazia, di libertà e di benessere economico mai conosciuto.- ha detto il sindaco Calamai- Oggi, invece, sento solo il vostro silenzio, ma è un silenzio carico di Resistenza, perché oggi come 75 anni fa, Montemurlo Resiste con silenziosi atti di coraggio e responsabilità contro un nemico invisibile: il Coronavirus». Per il sindaco Calamai oggi è cambiato il nostro modo di resistere.

I sindaci della Val di Bisenzio hanno condiviso il loro saluto per il 25 aprile sulle pagine Facebook dei Comuni mentre in mattinata si sono recati a depositare corone d'alloro nei diversi punti del territorio per onorare la memoria di chi, nella guerra di Liberazione dal nazifascismo, perse la vita. Libertà, solidarietà, coraggio di scegliere la parte giusta sono i valori di ieri necessari anche per affrontare le drammatiche sfide di oggi. Ecco i temi del 25 aprile 2020 che Guglielmo Bongiorno, Primo Bosi e Giovanni Morganti, hanno portato in primo piano nel video dal titolo Resistere sempre, Val di Bisenzio unita ieri, oggi, domani, realizzato in collaborazione con Anpi e Fondazione Cdse, messo on line stamani su YouTube e diffuso sulle pagine Facebook dei Comuni. "La libertà è come l'aria, ti accorgi di quanto sia importante soltanto quando non ce l'hai o se ti viene tolta - dichiara Guglielmo Bongiorno - Noi tutti oggi viviamo nell'emergenza e nell'attesa di riconquistarci quella libertà che ci serve per vivere. E' stata questa la lotta di resistenza partigiana. Uomini e donne, giovani e anziani che hanno combattuto per lasciarci un sogno, la democrazia e un regalo, la libertà, l'aria che ci serve per respirare". Nel pomeriggio, dalle 14.30, l'amministrazione comunale parteciperà alla manifestazione della "piazza virtuale" di Anpi "Io resto libero", che sarà trasmessa in streaming sulla pagina facebook e da altre piattaforme: si comincia con l'Inno di Mameli cantato da Tosca e si prosegue con gli interventi, condotti dall'attrice Lella Costa. Alle 15 la chiusura intonando Bella Ciao insieme ad ANPI. Il Comune di Prato invita i cittadini a partecipare e a condividere le proprie storie cantando Bella Ciao su Instagram e Facebook taggando la pagina @cittadiprato. Saranno utilizzati per un video che il Comune di Prato sta realizzando sul 75° anniversario della Liberazione. "Un modo - si spiega in una nota del Comune -per stare uniti, anche ai tempi del Coronavirus".