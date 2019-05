28.05.2019 h 17:28 commenti

Successo per il 15° Trofeo Faggi, la pioggia non ferma i 370 nuotatori master in gara

Il Csi Nuoto Prato conquista la Coppa Toscana e la prima posizione della competizione, ma decide di sottrarsi dalla classifica finale in quanto squadra organizzatrice dell'evento

Il brutto tempo dello scorso weekend non ha impedito la buona riuscita del 15° Trofeo Sergio Faggi. Sabato 25 e domenica 26 maggio, la piscina comunale di via Roma ha ospitato ben 48 squadre master partecipanti alla manifestazione, con 370 atleti provenienti da tutta Italia.

Gli atleti del Csi Nuoto Prato sono riusciti a tenere testa alle squadre avversarie, conquistando la prima posizione. La squadra di casa ha però deciso di eliminarsi dalla classifica a squadre, per spirito sportivo e lealtà agonistica, in quanto squadra organizzatrice della manifestazione. Vincitrice del trofeo è stata quindi la squadra Firenze Nuota Extremo.

Per il secondo anno consecutivo il CSI Nuoto Prato si è aggiudicato la prestigiosa Coppa Toscana. Si sono laureati campioni toscani i suoi atleti Giulia Malcotti (Master 30), Suellen Mannori (Master 35), Michele Lo Russo (Master 40) e Sergio Puggelli (Master 70).

Il Presidente del CSI Nuoto Prato, Riccardo Sanesi, il tecnico Sergio Puggelli e tutto il consiglio si ritengono soddisfatti per l’ottima riuscita dell’evento.

“Negli ultimi anni l’esperienza del Trofeo Faggi ha contribuito a far crescere la squadra master pratese - dicono gli organizzatori - non solo da un punto di vista agonistico, ma anche sul piano personale, alla luce dei principi ispiratori dello sport targato Csi. Per di più, i tempi cronometrici effettuati fanno invidia ai nuotatori di categoria, a dimostrazione che i nuotatori master non sono amatori ma veri atleti”.



