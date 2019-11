02.11.2019 h 10:38 commenti

135mila euro di spese caricate sul conto corrente, banca condannata a risarcire il cliente

I soldi recuperati dopo una lunga causa promossa dal curatore fallimentare di una società edile andranno nel cumulo destinato ai creditori. La cifra è il frutto di tassi di interesse esosi, commissioni e altre voci non concordate al momento dell'apertura del conto

Tassi di interesse troppo alti, commissioni e spese non giustificate, clausole extracontratto e altre condizioni particolarmente onerose ma mai concordate. Fatti due calcoli, quasi 135mila euro che la banca pretendeva da un'impresa edile sua correntista e che, al termine di una causa civile durata quattro anni, dovrà invece risarcire. Così ha deciso il giudice del tribunale di Prato Michele Sirgiovanni che ha dato ragione al curatore che si è occupato del fallimento della società edile, Sergio Beccani, che, analizzando e studiando il quadro economico-finanziario, si è accorto che i conti con gli istituti di credito non erano, a suo giudizio, corretti. Un parere condiviso dall'avvocato Maurizio Cavaliere che ha portato tutto davanti al giudice. La banca, un grosso istituto di credito, è stata condannata a restituire qualcosa meno di 135mila euro. Soldi incamerati dalla curatela fallimentare e messi nel cumulo destinato ai creditori.La domanda di nullità delle condizioni praticate dalla banca è stata accolta anche dopo la ricostruzione fatta dal perito nominato dal giudice che ha passato in rassegna il contratto di conto corrente e gli estratti conto per verificare la corrispondenza tra quanto pattuito e quanto effettivamente applicato.La lente di ingrandimento è stata poggiata sui tassi di interesse superiori alla soglia di usura fissata dalla Banca d'Italia, sulle commissioni di massimo scoperto, sulle competenze e su altre voci. E' emerso, ad esempio, che la commissione di massimo scoperto non rientrava negli accordi contrattuali ma veniva ugualmente conteggiata dall'istituto di credito. Lo stesso è emerso per altri costi caricati sul conto corrente.Una volta ricalcolate le competenze, il giudice ha stabilito il nuovo credito da riconoscere all'impresa edile e dunque al curatore fallimentare. La banca è stata condannata anche al pagamento delle spese legali.