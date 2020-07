15.07.2020 h 12:44 commenti

120mila euro di sostegno economico ai Centri estivi 2020, approvato il pagamento dell'acconto

Tra pochi giorni l'accredito alle associazioni e agli enti promotori delle 46 iniziative per cui è stato richiesto il contributo. Intanto è iniziato con successo il progetto di Educazione stradale al Parco Giocagiò organizzato dalla polizia municipale

E' stato approvato il pagamento dell'acconto del 30% dei contributi dovuti alle associazioni e agli enti che ne hanno fatto richiesta per i "Centri Estivi" e per il programma "Estate Ragazzi" nel territorio del Comune di Prato. Il sostegno economico garantito dal Comune sfiora i 120mila euro in tutto, suddivisi in 46 iniziative proposte educative e di socializzazione organizzate da associazioni ed enti culturali, sportivi e ricreativi. L'acconto che sarà accreditato dai prossimi giorni è di quasi 36mila euro.

Intanto sono partite lunedì 13 luglio all'interno del parco Giocagiò le attività del progetto di educazione stradale organizzate dalla polizia municipale con il coinvolgimento del Servizio civile. Le attività saranno il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17,30 e il martedì e il giovedì dalle 9,30. All'interno del parco si trovano tre percorsi con relativa segnaletica verticale e orizzontale che riproducono le diverse situazioni, anche di pericolo, che normalmente si trovano nell’ambiente strada. Vi sono inoltre, una serie di strutture di gioco dedicate ai bambini di età compresa fra i 3 ed i 10 anni. L'attività di educazione stradale viene sviluppata per i ragazzi di 4 e 5 anni delle scuole materne e per quelli dai 6 ai 10 anni delle scuole elementari, attraverso i giochi: "La tela del ragno", "I monopattini", "Le navi pirata", "Il gioco delle precedenze".