26.07.2023 h 11:59 commenti

118, Vaiano vince la sua battaglia: dal 1° agosto ci sarà l'infermiere tutti i giorni

Lo ha comunicato ufficialmente l'Asl Toscana Centro specificando che sarà potenziato l'orario degli infermieri già in servizio sul territorio. Montemurlo resta a bocca asciutta

Sono davvero molto soddisfatto per la decisione di potenziare il servizio di primo soccorso, le esigenze delle nostre comunità sono state ascoltate per questo ringrazio la Asl Toscana Centro e La Regione. Questa decisione risultato non scontato ma necessario a garantire la sicurezza dei cittadini in un territorio densamente abitato e con una situazione infrastrutturale complessa. Ringrazio anche tutti coloro, amministratori e cittadini, che hanno condiviso l’impegno per il raggiungimento dell’obiettivo”.

(e.b.)

Vaiano ha vinto la sua battaglia per una copertura adeguata del servizio 118. L'Asl Toscana Centro ha annunciato che dal 1° agosto la zona sarà coperta da un infermiere h12 sette giorni su sette. Una richiesta che il sindaco Primo Bosi e il territorio hanno portato all'attenzione della Regione sin da quando, a inizio anno, è stata tolta la postazione medica diurna.Laddove questa figura professionale viene tagliata, la riforma regionale prevede la sotituzione con un infermiere. Cosa che a Vaiano non è avvenuta fatta eccezione e dopo una lunga battaglia, nel fine settimana. Ora si colma questa mancanza riattivando un'unità di soccorso avanzato, utile anche per non gravare su Prato dove la coperta è già ai limiti. Un impegno che si era assunto a giugno il presidente Giani all'indomani della soccorso finito in tragedia a Vaiano, e che oggi diventa realtà. L'Asl specifica che "il soccorso infermieristico verrà attivato grazie ad un potenziamento orario degli infermieri già in servizio sul territorio".Esulta il primo cittadino di Vaiano, Primo Bosi: "Resta a bocca asciutta Montemurlo dove il taglio di 24 ore di medico è stato sostituito da un infermiere solo per le 12 ore diurne. L'Asl però ricorda che "in un’ottica di miglioramento delle prestazioni e dei tempi di soccorso, c'è il potenziamento già avvenuto nella piana pistoiese qualche mese fa, dove, ad Agliana, dallo scorso 1° aprile l’ambulanza medicalizzata h12, con solo medico a bordo, è stata sostituita con un’automedica, con presenza sia del medico che dell’ infermiere, h24". Quindi, riassumendo questi mesi di schizzofrenica applicazione della riforma regionale 118, l'Asl ha scelto di potenziare il pistoiese e di tagliare il pratese.Sulla questione si registra l'intervento di Chiara La Porta, parlamentare di Fratelli d'Italia: “Bene che dal primo agosto, nella Val di Bisenzio, sia attivato un mezzo di soccorso h12 con personale infermieristico a bordo - il suo commento - ancor prima della tragedia relativa alla morte di una persona a Vaiano, avevamo denunciato che la riforma del 118 toscana avrebbe prodotto una situazione incompatibile con la tutela della salute dei cittadini. Qualcosa si è mosso, per quanto riteniamo che si tratti di una soluzione comunque parziale e che, di fatto, non può colmare la carenza di medici. Parziale anche sul fronte della copertura, che non è estesa ad altri comuni del territorio che fronteggiano una situazione simile e a rischio. La provincia di Prato nella sua interezza merita un'attenzione che, al momento, è molto al di sotto di ciò quella che dovrebbe essere. Ribadiamo tutta la nostra solidarietà a volontari ed infermieri - conclude La Porta - e speriamo che non si tratti solo di una soluzione temporanea, ma che possa essere anzi solo l'inizio di un'ammissione di errore".