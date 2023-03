21.03.2023 h 20:26 commenti

118, la riforma adottata dall'Asl taglia il medico anche nella zona medicea

Nessuna sostituzione con l'infermieristica per questi territori. Il taglio a Montemurlo e a Vaiano diventa stabile. Potenziata la presenza delle squadre di volontari

La riforma regionale del 118 entra nel vivo e per l’area pratese sarà particolarmente dolorosa. Secondo la bozza redatta dai vertici dell’Asl Toscana centro per le zone di Firenze e di Prato, in consultazione in questi giorni tra gli addetti ai lavori e di cui Notizie di Prato è entrata in possesso, oltre alla mancata sostituzione della postazione medica con una infermieristica per 12 ore ciascuno a Vaiano e a Montemurlo che diventa definitiva, sarà eliminata l’attuale postazione medica delle colline medicee che non sarà sostituita con l’infermieristica per nessuna delle attuali 24 ore. Il servizio sarà quindi coperto da squadre di volontari notte e giorno.Non è specificato quando questo avverrà ma secondo fonti interne al 118 dovrebbe accadere a settembre. A quel punto il territorio provinciale sarà così coperto: un’automedica, quella di Prato, l’ambulanza medicalizzata di Vernio che per i criteri dettati dalla legge nazionale (decreto Balduzzi) su distanze e morfologia del territorio, non può essere toccata, 2,5 ambulanze infermieristiche di cui 2 a Prato h24 e una a Montemurlo h12 diurne; 12 postazioni blsd (volontari) che rispetto all’assetto attuale vengono potenziate di un’unità e mezzo e sono composte da 8 equipaggi h24 e cinque h12 diurni.Nella bozza in questione si sottolinea l’applicazione delle linee guida del decreto regionale 1424 del 2022, ma in realtà quel documento prevede una sostituzione alla pari della postazione medicalizzata con quella infermieristica, cosa che nell’area pratese non è stata fatta né a Montemurlo né a Vaiano e non sarà fatta a Poggio e a Carmignano. Un impoverimento professionale che riguarderà anche Firenze, il Chianti, il Mugello, la Piana e il Valdarno. Complessivamente, rispetto all'assetto attuale, tra Firenze e Prato saranno tagliate ulteriori tre postazioni medicalizzate e due infermieristiche.La stessa bozza precisa che la centrale operativa “in caso di criticità organizzativa adotta come primo livello di compensazione l’impiego di mezzi aggiuntivi dalle zone limitrofe della propria area di competenza” e, come secondo livello di compensazione “dei mezzi aggiuntivi delle centrali operative confinanti sia intra che extra regionali”. Per l’area pratese il paracadute potrà arrivare dalle infermieristiche di Pistoia, Agliana e Castiglion dei Popoli.La bozza è stata realizzata dai tecnici Stefano Mangani, Lorenzo Selvi, Paolo Pratesi e Adriano Peris, responsabile del 118. Viene specificato che è soggetta a stretto monitoraggio, verifica dei risultati e rivalutazione del modello a 90 giorni.I criteri presi in considerazione per questa riorganizzazione sono molteplici e mettono insieme normative nazionali e regionali. I tempi di intervento non devono essere superiori agli 8 minuti in area urbana e a 20 minuti per le zone extraurbane. Come cornice massima in cui muoversi, ci vuole un mezzo di soccorso avanzato (medico o infermiere) ogni 60mila abitanti in un territorio non superiore ai 350 kmq. Ecco perché il medico a Vernio non può essere toccato. Per le ambulanze di primo soccorso (Bravo-volontari), il raggiungimento dell’intervento nei centri abitati con oltre 1000 abitanti deve avvenire entro 8 minuti, quello in località con meno di 1000 abitanti entro 20. Le automatiche o le ambulanze con medico o infermiere (soccorso avanzato) devono essere almeno una ogni 60.000 abitanti oppure in un territorio non superiore ai 350 kmq. Si specifica però che “l’ipotesi di riorganizzazione dovrà comunque essere guidata da ulteriori elementi e subire modifiche derivanti da una più precisa contestualizzazione dell’area geografica e in relazione ai confronti con tutti i soggetti coinvolti a livello territoriale”. Si prevede anche un’implementazione della rete di defibrillatori accessibili alla popolazione.Vediamo qualche numero riportato nel documento. Nel 2022 le schede aperte per chiamate arrivate alla centrale, sono state 30.093 da Prato di cui 16.888 per codici rossi e gialli, 2.766 da Montemurlo di cui 1.768 rossi e gialli, 1.740 da Carmignano di cui 1.138 codici rossi e gialli, 1.459 da Vaiano di cui 984 rossi e gialli, 1.217 da Poggio di cui 861 rossi e gialli, 1.038 da Vernio di cui 637 rossi e gialli, 443 da Cantagallo di cui 319 rossi e gialli.Interessanti i numeri forniti sugli interventi dell’elisoccorso nel 2022. Nell’area pratese Pegaso 1 (diurno) è intervenuto 27 volte e Pegaso 3 (notturno - Massa) 2. Il Comune con più interventi è Carmignano con 7, seguita da Prato con 5. A Montemurlo, come a Cantagallo e a Vaiano, Pegaso è intervenuto quattro volte. Poche se si considera che recentemente, in un solo mese, è stato attivato per tre volte per interventi a Montemurlo. Forse una casualità o forse la necessità di avere qualche sicurezza in più per la zona in una fase sperimentale della riforma del 118 come questa che stando alla bozza in questione, a breve diventerà definitiva.