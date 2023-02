08.02.2023 h 18:26 commenti

118, l'Asl sposterà altrove le 24 ore di infermiere tolte a Montemurlo e a Vaiano

Lo ha chiarito il direttore Paolo Morello Marchese ai margini della presentazione della riforma regionale al San Jacopo

(e.b.)

Le 24 ore di postazione infermieristica 118 tolte a Montemurlo e Vaiano saranno spostate altrove. Dove ancora non si sa. Lo ha detto il direttore generale dell'Asl Toscana centro Paolo Morello Marchese rispondendo a Notizie di Prato durante l'incontro con la stampa ai margini della presentazione della riforma sull'Emergenza urgenza e sulla continuità assistenziale che si è tenuta oggi all'ospedale San Jacopo di Pistoia alla presenza dell'assessore regionale Simone Bezzini (foto seguente). “La responsabilità di decidere quale risposta dare al territorio in base al bisogno che c'è, è nostra. - ha chiosato Morello - Lo facciamo con una visione d'insieme”.Un ragionamento che si ispirerebbe agli indirizzi dati dalla riforma regionale del settore. In tutta la Toscana si prevede infatti di togliere 23 ambulanze con medico a bordo e di sostituirle con altrettante infermieristiche e con 5,5 automediche (il mezzo sta per 12 ore). Ancora non si sa come questo numero sarà diviso tra le tre Asl toscane ma il principio è quello di lasciare invariato il livello professionale: tanti medici tolgo, tanti infermieri metto. Secondo quanto dichiarato oggi, Morello applica tale principio considerando tutto il territorio di competenza e non quello a cui viene tolta la postazione medicalizzata. A Montemurlo e a Vaiano, quindi, sono state tolte 12 ore di medico ciascuno, ma le corrispondenti 12 ore di infermiere, per un totale di 24 ore, anziché restare su entrambi i territori saranno spostate altrove. Dove? Ancora non si sa. Saranno fatte delle valutazioni nelle prossime settimane.Il tutto con buona pace dei sindaci Simone Calamai e Primo Bosi che negli incontri della scorsa settimana con lo stesso Morello avevano strappato l'impegno a monitorare la tenuta del sistema per il prossimo mese e intervenire con una correzione se necessario. In questo momento dunque le ambulanze con equipaggi volontari coprono h24 Vaiano e h12 Montemurlo (le altre 12 hanno l'infermiere). Se il sistema reggerà, le ore di infermiere tolte ai due territori voleranno altrove, altrimenti potrebbe esserci un ripensamento.Con buona pace anche di Prato che si ritroverà a coprire un territorio di duecentomila abitanti con due infermieristiche h24 e un'automedica h24 senza “grandi aiuti” dai territori vicini al contrario di quanto avveniva nei mesi scorsi. Alleggerire il servizio 118 di Montemurlo e Vaiano significa quindi alleggerire anche quello di Prato.