28.01.2023 h 16:30

118, l'Asl si difende: "Applicate le disposizioni regionali”. Ecco cosa prevede la riforma toscana

A Vaiano e a Montemurlo il taglio di 24 ore di postazione medicalizzata non sarà sostituito da quella infermieristica. Nelle disposizioni regionali però si prevede un saldo zero

(e.b.)

“Il nuovo piano di riorganizzazione del 118 è una precisa ed attenta applicazione delle disposizioni regionali”. E’ cosi che il direttore generale dell’Asl Toscana Centro, Paolo Morello Marchese, risponde ai sindaci di Montemurlo e di Vaiano, Simone Calamai e Primo Bosi, sulle barricate da giovedì pomeriggio, 26 gennaio, quando hanno appreso via email che il taglio alla propria postazione medica 118 non sarebbe stato sostituito da alcuna infermieristica . In particolare si tratta di 12 ore ciascuno. Da lunedì prossimo il servizio 118 di Montemurlo sarà coperto dal volontariato per 12 ore, quello di Vaiano per 24 ore. Per le emergenze il medico o l’infermiere dovrebbe arrivare da Prato e, nel caso di Vaiano, anche da Vernio. Ammesso e non concesso che non siano già impegnati su altre chiamate dovendo coprire un bacino di oltre 200mila abitanti.Il direttore generale dell’Asl rassicura i sindaci sulla tenuta del sistema. “Il documento trasmesso ai signori sindaci è di assoluta aderenza ai bisogni di emergenza territoriale - spiega Morello - è basato su una scrupolosa analisi della casistica sanitaria, della concentrazione della popolazione, dalla distanza dagli ospedali, della viabilità e di tutti i possibili indicatori specifici. Tale nuovo assetto si avvale di una capillare presenza del sistema di emergenza del volontariato che permane attivo con tutte le sue forze storiche in campo, anche attraverso il potenziamento territoriale delle stesse. Gli stessi sindaci hanno sempre sottolineato che qualsiasi decisione di riorganizzazione doveva realizzarsi solo dopo la pubblicazione delle disposizioni regionali. Rispettosi di tali disposizioni, la Asl ha rielaborato il documento precedentemente predisposto alla luce delle indicazioni e disposizioni normative adottate lo scorso 12 dicembre dalla Regione (delibera di Giunta 1424 del 12.12.2022): “Linee di indirizzo per l’aggiornamento e l’armonizzazione del sistema regionale di emergenza sanitaria territoriale”, che ha dettato parametri ai quali tutte le aziende sanitarie della Toscana devono attenersi”. La “colpa” sarebbe dunque della riforma appena adottata dalla Regione. Leggendo quelle linee di indirizzo però, i conti non tornano e anzi, la bilancia sembra tendere a favore dei sindaci pratesi. Secondo la riforma, che ovviamente si muove nella cornice della legge nazionale dettata dal decreto Balduzzi, in tutta la Toscana è previsto un taglio di 23 postazioni medicalizzate sostituite integralmente da altrettante postazioni infermieristiche. Il livello professionale dunque deve restare invariato: 23 medici sostituiti da 23 infermieri. La riforma però, non dice come dividere questo numero tra le tre aziende sanitarie toscane e neppure come muoversi dentro ciascuna di essa per rispettarne i parametri. È dunque lecito chiedersi dove saranno spostate le 24 ore di infermiere che non hanno compensato il taglio di altrettante ore di medico a Vaiano e a Montemurlo non compensate dagli infermieri. A Firenze, Empoli o a Pistoia? La riforma prevede anche che delle 23 postazioni mediche 5 e mezzo (12 ore) saranno recuperate con automedica per un totale di 51,5. Per le postazioni di volontariato l’aumento è di sei unità per un totale di 176.Volontariato che ha più di una perplessità sul carico di responsabilità che gli è affidato con questa riforma. Per questo lunedì è previsto un incontro con la Regione. Chiedono altrettanto i sindaci del pratese ma ancora non risulta nulla in calendario.